Verlosung: Freikarten für die afa 2020 - größer, sportlicher und vielfältiger!

Freikarten zu gewinnen - siehe Verlosung am Ende des Beitrags!



Wir verlosen 20x2 Freikarten für die afa 2020! Senden Sie bis Donnerstag, 23. Januar 2020, eine Mail an verlosung@mh-bayern.de - ganz wichtig: Ihr voller Name muss enthalten sein. Als Betreff verwenden Sie das Stichwort "afa 2020". Viel Glück!

So früh wie nie und mit über 500 Ausstellern deutlich größer als zuletzt geht die beliebteste Publikumsmesse der Region an den Start. Von Freitag, 24. bis Dienstag, 28. Januar präsentiert die afa neben den Angeboten der beteiligten Unternehmen zwei Sonderschauen und mehr Möglichkeiten zum Mitmachen und Ausprobieren, zum Erleben und Staunen als je zuvor – und zwar für alle Besucher!Ihre Premiere feierte die neue Themenweltvor einem Jahr auf der afa 2019 – mit großem Erfolg. 2020 ist dieser Bereich so stark gewachsen, dass er aus Halle 4 in die im Oktober 2019 fertiggestellte Halle 2 verlegt wurde, und diese voll belegt werden konnte. Neben den neuesten Angeboten steht Ausprobieren und Mitmachen im Vordergrund.Ob Fahrrad-Testparcours, Pumptrack oder Stand-Up-Paddling im Wasserbecken, ob Sportarten wie Bouldern oder Klettern – mit den afa-Partnern Heimatrausch und der DAV-Sektion Augsburg stehen kompetente Betreuer all denen zur Seite, die hier neues ausprobieren möchten.Ein Riesenerfolg war im Übrigen das auf der afa 2019 gestartete Klettern für Schulklassen – 2020 werden erneut über 1.000 Schüler/innen daran teilnehmen.In die Halle 2, mit 8.500m² größte Halle der Messe Augsburg, ist auch die beliebtezurückgekehrt, die zuletzt aus Platzgründen nicht gezeigt werden konnte. Neu dazugekommen ist der thematisch perfekt passende Bereich/ Wohnmobile.Von der neuen, früheren afa profitiert auch der Touristikbereich. Noch nie zuvor war dieses Thema so umfangreich besetzt. Einen Schwerpunkt bilden Wander- und Wellnessangebote von Augsburg bis Südtirol.Zu den klassischen Angebotsbereichen der afa zählt das Thema Bau, Ausbau, Wohnen und Energie in Messehalle 3. Auch die Handwerks-Innungen unter der bewährten Regie der Kreishandwerkerschaft präsentieren sich hier. Mit dabei die Kachelofen- und Luftheizungsbauer, die Kaminkehrer, die Metallbauer und die Zimmerer. In Halle 1 führen die Maßschneider ihre individuellen Kreationen vor und demonstrieren den Unterschied zu industriell gefertigter Ware.Rund um den Themenbereich Fit & Gesund drehen sich die Angebote der rund 25 Aussteller des neuen Bereichs. Das Spektrum reicht von gesunder Ernährung, Gesundheitsprodukten, orthopädischen Produkten und Zahngesundheit bis hin zu Wellnessangeboten.Favorit vieler Besucher sind die stets aufwändig angelegten und liebevoll ausgestatteten „GartenWelten“. 2020 dürfen sich die Fans auf sehr unterschiedlich angelegte Gärten freuen: Ob Lieblingsplatz (Sitzgruppe mit integrierten Pflanzgefäßen), Feuerstelle (urmodern und urgemütlich), Gartenhaus (klein, aber grün) oder „Orchideengarten“ – in Halle 4 dürfte jeder „seinen“ persönlichen Lieblingsgarten finden.Allein die Halle 5 mit ihrem umfassenden Angebot zu Kulinarik, Haushalt und Mode ist für viele ein Grund zum afa-Besuch. Leckeres aus Nah und Fern, Spezialitäten von feinen Manufakturen aus der Region – und mitten drin: das Genießer-Forum mit der 80 Meter langen Tafel. Hier kann all das, was die Halle an Kulinarik zu bieten hat, in Ruhe genossen werden.Zum Genießer-Forum gehört auch die Showküche mit Top-Köchen wie Alfons Schuhbeck und Stephan Fuß. Veganes und Köstlichkeiten zum Beispiel auch aus Uganda werden hier zubereitet. Schnell, schmackhaft und gesund sind die Gerichte, die die Prälat-Schilcher-Berufsschule zubereitet. Wissenswertes über Whisk(e)y rundet das Angebot in der Halle ab.Daneben werden in Halle 5 eine große Auswahl an Küchen- und Haushaltsgeräten zum Kochen und Reinigen angeboten, dazu all die vielen praktischen Haushaltshelfer und Utensilien, die Zeit sparen und das Leben um so vieles leichter machen.Eine Schau stellt Vietnam als attraktives Reiseziel vor und bietet neben Informationen über Land und Leute auch typische handwerkliche Erzeugnisse und eine große Foto-Ausstellung, die den vietnamesischen Alltag thematisiert. Im Restaurant oder an den Imbissständen kann man auch die vietnamesische Küche kennenlernen. Am Sonntag gibt es ab 14 Uhr auf der Aktionsfläche ein buntes Programm mit Drachentanz und traditioneller vietnamesischer Musik in Halle 5.Interessante Reiseberichte aus und über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten präsentieren die American Car Friends Augsburg. Vorträge über Musik, Lifestyle, Design und Architektur und eine US-Car Show runden diese liebevoll zusammengestellte Schau ab.Im Freigelände gibt es auf der afa 2020 nur ein Thema: Streetfood! Die Auswahl ist riesig: Burger in allen Variationen, Feuerspieße, glasierte Früchte, Käse- und Krautspätzle, Pasta, Philly Cheese Steak, Pommes, Porchetta, Pulled Pork & Beef & Chicken & Vegan, Rippchen, Schnitzelbrot, Schokofrüchte, Spareribs, Wedges und vieles mehr. Hungrig geht hier niemand nach Hause!Vermutlich hat es noch nie eine afa mit so vielen Angeboten für die Besucher gegeben, selbst aktiv zu werden. Das größte Angebot findet man in der. Ob „an Land“ mit Fahrrad-Test-Parcours, Pumptrack oder in der DAV-Erlebniswelt Berge, oder „zu Wasser“ - im großen Pool gibt’s neben Stand-Up-Paddling und Wasser-Yoga noch viele Aktivitäten, die Spaß machen. Also Badezeug nicht vergessen!Wer Speed liebt, für den ist der Pumptrack „Speedring“ perfekt. Ob mit Laufrad, Scooter oder Pumptrack-Bike - hier kann jede Altersklasse ihr Geschick auf dem Bike probieren.Auf dem neuen Fahrrad-Test-Parcours können Bikes der beteiligten Händler getestet werden. Egal ob elektrisch unterstützt oder nicht, ob Stadt-Fahrrad oder Mountainbike, Einstiegsklasse oder High-End-Gerät – ausgiebige Beratung ist hier selbstverständlich.Wer auf der afa 2020 erste Erfahrungen mit der E-Mobilität sammeln möchte, darf sich freuen: Umgezogen vom Freigelände in die großesteht dort vom zweirädrigen E-Fahrzeug bis hin zu exklusiven Modellen (u.a.Tesla Modell S, Audi e-tron) eine breite Auswahl für Testfahrten auf dem E-Mobility-Parcours zur Verfügung.Wissenswertes, Sportliches, Erstaunliches, Schönes, Spannendes und noch nie Gesehenes – all das bieten die Bühnen und Aktionsflächen. Mehr als 30 Mitwirkende - darunter der Allgäu-Schwäbische Musikbund, das Staatstheater Augsburg, das Bayerische Rote Kreuz, die Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr und viele mehr bieten auf dem Platz der Region inein an Abwechslung kaum zu überbietendes Nonstop-Programm.Betont sportlich ist das Programm auf der Aktionsfläche inmit über 20 beteiligten Gruppen – es reicht vom HipHop über Showtanz und Rope Skipping bis hin zu Taekwondo.Sehr informativ sind die Vorträge und Vorführungen des Garten- und Gesundheits-Forums inu.a. mit der Hessing Stiftung, dem Gesundheitsamt Augsburg oder dem Bund Naturschutz.Hochinteressante Einblicke in zwei attraktive Reiseziele bieten die beiden Sonderschauen „Vietnam“ und „Destination USA“ in. Maximalen Genuss verspricht die „Schlemmermeile“ in, hier vor allem dieShowküche u.a. mit Top-Koch Stephan Fuß (Goldner Stern) am Samstag und Sonntag und Sternekoch Alfons Schuhbeck am Montagnachmittag.Perfekt für Kinder von 6 bis 13: Im Heimatrausch Kids Club in Halle 2 gibt es alles, was Kids Spaß macht: ob Slackline, Bouldern. Kletterschlange, ob Stand Up Paddling auf dem Indoor-Pool, mit Mountainbikes, Pumptrack-Bikes und Scooter über die Wellenbahn und im Bike-Parcours düsen – alles geht! Klar: Bei jeder Aktion ist ein Sicherheitstrainer vor Ort.Voraussetzung für die Teilnahme ist die Einverständniserklärung der Eltern und, logisch, wer bei den Wasseraktionen mitmachen möchte, muss natürlich schwimmen können. Bitte bequeme Kleidung und Badehose mitbringen (Umkleide vorhanden), die Anmeldung findet vor Ort statt. Die Betreuung im Kids Club geht jeweils über eine Stunde, jeweils bis zu einer halben Stunde davor und danach können die Kinder abgegeben und abgeholt werden.Die von Erdwind entwickelten Spiele sind kreativ und farbenfroh, bestehen aus leichten, weichen Materialien und machen kleinen und großen Spielern viel Freude in Halle 6.Alle Informationen zur afa finden Sie unter: www.meine-afa.de Termin: Freitag, 24. - Dienstag, 28. JanuarÖffnungszeiten: 9:30 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)Tageskasse EURKinder bis 10 Jahre: Eintritt frei!Erwachsene: 8,00Rentner, Studenten, Schüler ab 11, Schwerbehinderte: 7,00Familienkarte (2 Erwachsene und 3 Kinder bis 16 Jahre): 19,00afa-TicketshopGünstiger sind die Eintrittskarten im afa-Ticketshop ( www.meine-afa.de Online-Ticket: 7,00Online-Ticket (Promotion-Codes): 6,00Familien-Ticket: 17,005-Freunde-Ticket: 18,00AVV Kombi-Ticket (Tageskarte + Messeeintritt): 10,00