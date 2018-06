Jetzt anmelden fürs Ferienprogramm der Stadt Aichach

Ein Tag auf dem Pferdehof, ein Besuch in der Polizeiinspektion, Kindertöpfern, ein Aktionstag bei der Feuerwehr, Zauberworkshop – das Aichacher Ferienprogramm bietet heuer wieder über 100 verschiedene Kurse für alle Altersgruppen und Interessen! Ab 30. Juni können sich Buben und Mädchen aus Aichach dafür anmelden.

Die Schülerinnen und Schüler fiebern bestimmt schon den Sommerferien entgegen – endlich frei! Damit den Kindern und Jugendlichen in Aichach und Umgebung die Zeit nicht zu lang wird, gibt es im Ferienprogramm ein buntes Programm gegen Langeweile. Die Angebote sind jetzt schon im Internet einsehbar – unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach kann man nach tollen Kursen suchen! Ab Mitte Juli liegt dann auch die Broschüre mit allen Kursen in der Stadtverwaltung aus.Die Anmeldung für Aichacher Kinder ist ab Samstag, 30. Juni, möglich. Am Freitag, 13. Juli, findet die Vergabe der Kursplätze statt. Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los über die Teilnahme. Ab Samstag, 14. Juli, können sich auch Kinder und Jugendliche aus den Nachbargemeinden für die restlichen Kursplätze anmelden. Für Kurse, die nicht ausgebucht sind, ist eine Anmeld8ung bis 24 Stunden vor Beginn online im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach möglich.Weitere Auskünfte gibt das Info-Büro der Stadt Aichach, Telefon 08251 / 902-0, oder per E-Mail an Ferienprogramm@aichach.de.