Problemfall "Ümminger See"

Während die CDU ein Grillverbot fordert, sind die GRÜNEN dagegen.Mal ganz offen gesagt: Am Ümminger See sieht es besonders an den Wochenenden im Sommer aus wie in einem Saustall. Spazierengehen um den See - unmöglich! Es wird wild geparkt, gegrillt, gefeiert, getanzt und gek..., im Gebüsch und Unterholz.Alles Mögliche und Unmögliche bleibt auf den Wiesen liegen - von Essensreste bis volle Pampers .. die "Wochenendausflügler" kennen da kein Pardon.Muss man sich da nicht fragen:Wem und was nützen eigentlich Verbote, wenn diese weder beachtet noch kontrolliert werden? Es gibt speziell im Sommer kaum eine Stelle, die nicht zugemüllt ist. Sei es am Kanal, an der Ruhr, auf Wiesen und in Parkanlagen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes habe ich nur während der Maskenpflicht wahrgenommen. Meine Meinung: So schnell, wie bei fehlender Parkscheibe das Knöllchen hinterm Scheibenwischer klebt, so schnell müsste das Knöllchen für´s Grillen und Zumüllen an der Backe kleben.Entweder wird die Fläche um den Ümminger-See zum Grillen freigegeben, oder man lässt die Natur aufleben. Müll wird in jedem Fall da immer liegen, so oder so und das Unterholz und Buschwerk benutzt als Klo. So traurig das auch ist, sehr viele Menschen sind nun mal so. Hier und dort und anderswo.Ich warte auf den Tag, wo junge Menschen sich diese unglaublichen Zustände nicht mehr gefallen lassen und für eine bessere Umwelt und zum Schutze der Natur auf die Straßen gehen.