Ballettschüler zeigen in Aichach ihr Können

Eleven und Elevinnen der Ballettakademie Payer stellen am Sonntag, 21. Juli, ihr Können unter Beweis. Unter dem Motto „1001 Nacht“ zeigen die Buben und Mädchen im Alter von 4 bis 18 Jahren Auszüge aus ihrem Lernprogramm. Der erste Teil besteht aus Übungstänze, im zweiten Teil sind Tänze in Kostümen zu sehen (keine Pause). Die Moderation übernimmt Erich Payer.



Der Ballettnachmittag „Der Weg zum Tanz“ ist eine Veranstaltung der Aichacher Kulturszene und findet in der TSV-Halle (Donauwörther Str. 12) statt. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab Dienstag, 25. Juni, im Info-Büro der Stadt Aichach (Stadtplatz 48) und am Tag der Veranstaltung an der Kasse. Die Karten kosten für Erwachsene 3 Euro, für Kinder ab 3 Jahre 1,50 Euro.

Weitere Informationen erhalten sie im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0.

