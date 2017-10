"Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" - Auftaktveranstaltung der Kreisverkehrswacht

Nach dem Begrüßungslied „Hallo Gäste“ des Schulchores freute sich der Schulleiter der Affinger Grundschule, Karsten Weigl, über den großen Zuspruch und durfte neben den Kindern auch viele Ehrengäste und Eltern willkommen heißen. Alle Redner rückten die Bedeutung des Schulweges und der Schulwegsicherheit in ihren Redebeiträgen besonders in den Vordergrund. Landrat Dr. Klaus Metzger versprach weiter volle Unterstützung und lobte die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Für Bürgermeister Markus Winklhofer wäre es ein großes Anliegen, wenn man die sogenannten „Eltern-Taxis“ auf ein Minimum begrenzen könnte. Die Eltern seien immer noch die größte Gefahr vor den Schulen, berichtet Polizeioberrat Ralf Bührle vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Schulrätin Carola Zankl wandte sich besonders an die Erstklässler, für die der Schulweg eine besondere Herausforderung darstellt. Alle Erstklässler erhielten von den Ehrengästen die ADAC-Sicherheitsweste überreicht, „die aber nur helfen kann, wenn sie auch getragen wird!“ Gerade jetzt sei es besonders wichtig, dass unsere Schulanfänger auch gesehen werden. Letztendlich ist das große Ziel, die Schulwegunfälle weiter auf einem niedrigen Niveau zu halten und weiter zu senken. Im letzten Jahr musste die Polizei im Landkreis acht Unfälle mit leichtverletzten Kindern registrieren. Auch Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, berichtet, dass oft aus „übertriebenen Sorge“ die Kinder mit dem Auto in die Schule gefahren werden. Die Kinder sollen nach Möglichkeit zu Fuß zur Schule gehen, so Helmut Beck und appellierte an die Eltern, dass bei eventuellen „gefährlichen Querungen“ auch Verkehrshelferdienst eine wichtige Einrichtung sein könne. Polizei, Schule, Gemeinde und Verkehrswacht helfen dabei und gewähren die entsprechende Unterstützung. Für die Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule- Sicher nach Hause“ mit dem Leiter Wolfgang Prestele sprach Hubert Schröder vom Bayerischen Staatsministerium des Innern. Ehrengäste und Aktionsträger überreichten neben der ADAC-Sicherheitsweste noch Präsente und die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen mit Vorstandsvorsitzenden Birgit Cischek sponserte noch ein tolles Gruppenfoto für alle Kinder. An vielen Stellen in den Landkreisgemeinden mahnen Banner der Verkehrswacht mit "Vorsicht Schulkinder" zu erhöhter Aufmerksamkeit.Zu Bild:„Sicher zur Schule-Sicher nach Hause“ ist das große Anliegen der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, der Gemeinschaftsaktion, des Landrats, des Bürgermeisters, der Polizei, des ADAC, der Schule, der Eltern und allen mit Verkehrssicherheit betrauten Verbänden. Unser Gruppenfoto entstand bei der Auftaktveranstaltung für das Wittelsbacher Land in der Grundschule in AffingBild: Karsten Weigl