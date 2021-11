Jahresbericht TSG Lechbruck Waltershofen: Und der Ball drehte sich dann doch noch!

Meitingen : Sportplatz Waltershofen |

Nachdem das Pandemiejahr 2020 für den Hobbysport einiges an Unsicherheit mit sich brachte, begann auch das Jahr 2021 sehr verhalten.

Freundschaftsspielergebnisse folgen Heimvorteil

Mehrgenerationenturnier mit guter Mischung



Das traditionelle Neujahrsbowlen musste ausfallen, das Hallentraining wurde weiter ausgesetzt und die ersten Arbeitsdienste im Frühjahr standen wieder unter dem Zeichen verschärfter Hygienemaßnahmen. Das regelmäßiges Anpassen und Aktualisieren des Hygienemaßnahmenkatalogs der TSG war bereits zum festen Bestandteil der Vereinsarbeit geworden. Ein einziger Lichtblick war ein zweites online Fifa-Turnier, welches man ersatzhalber statt des Neujahrsbowlingausflugs im Januar veranstalten konnte.Dennoch (oder gerade deshalb) hat sich abseits des Rasens wieder einiges getan. Zum einen hat die TSG einen Rasenmäher angeschafft, nachdem das alte Modell schon bereits seit gut 15 Jahren im Einsatz war. Auch die Marktgemeinde Meitingen unterstützte die Anschaffung finanziell, wodurch nun wieder ein qualititativ hochwertiges Mähgerät für die wöchentliche Pflege des Sportplatzrasens zur Verfügung steht. Ebenso bekam der Basketballkorb einen neuen Anstrich, der nun wieder in sattem Weiß strahlt.Bis Mai musste man warten, bis die Sportaktivitaten wieder losgehen konnten. Nach Lockerung der coronabedingten Beschränkungen im Mannschaftssport konnte die TSG Jugend ab 23.05. wieder das Waltershofener Grün bespielen. Am 06.06. ging es dann auch für die Erwachsenen wieder los. Äußerst erfreulich waren auch die beiden Freundschaftsspiele, die man trotz eines eher durchwachsenen Sommers auf größtenteils trockenem Rasen bestreiten konnte. Beides mal ging es gegen unsere Freunde aus Hirschbach, und mit einem Sieg und einer Niederlage für die TSG konnten beide Teams effektiv jeweils einmal von ihrem Heimvorteil Gebrauch machen. Leider war auch im Jahr 2021 noch keine Teilnahme an Turnieren in der Umgebung möglich, da die bekannten Stationen Buchdorf, Münster, Hainhofen, Hirschbach sowie das eigene Turnier in Waltershofen weiterhin nicht stattfanden.Die Jahreshauptversammlung fand coronabedingt nicht wie sonst im Frühjahr, sondern erst im Juli in der Gemeindehalle in Meitingen statt. Im Zuge dieser hat sich das Personalkarussell des Vereins nochmals gedreht: Während Maximilian Neuner und Moritz Dorfmüller ihre erfolgreiche Zusammenarbeit im Vorstand nun mit dem neugewählten Vorstand Patrick Braun weiterführen dürfen, haben sich Katja Kastner und Maximilian Braun aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen und widmen sich nun kleineren Aufgabepaketen im Verein. Das neue Vorstandstrio operiert nun als gleichberechtigtes Team, nachdem eine zur Versammlung beschlossene Satzungsneufassung die hierarchische Aufteilung in erster, zweiter und dritter Vorstand aufgehoben hat. Die Abstimmung zur Neufassung passierte auf Grundlage der im vergangenen Jahr bereits beschlossenen Satzungsänderung, die aufgrund einer Unstimmigkeit in der Satzungshistorie erneut als Satzungsneufassung vorgebracht werden musste.Die gut besuchte Sommersaison fand ihren Abschluss dann im Oktober, mit einer kleinen Feier am Sportplatz, der ein Mehrgenerationenturnier vorausging. An diesem spielten drei Teams gegeneinander, die alle zusammengestellt waren, um eine gute Mischung aus jung und alt, männlich und weiblich, erfahren und ambitioniert zu garantieren. Wahrend die jüngeren SpielerInnen von ihrem Training mit Coach Markus Lohwasser profitierten und maßgeblich das Tempo der Partien bestimmten, brachten die älteren Semester auf dem Platz vor allem ihre Erfahrung und Ruhe am Ball mit ein. Alles in allem waren die 6 Turnierpartien sehr ausgeglichen, und erst im letzten Spiel entschied sich der Turniersieg für das Team um Kapitän Lorenz Noppinger, wobei vor allem der sportliche Ehrgeiz und das faire Miteinander aller Teams hervorzuheben war.Nachdem man nun zwei Jahre darauf warten musste, konnte man das schwer vermisste Hallentraining im Oktober weiter fortsetzen. Dieses kann nun wieder regelmäßig von 16 bis 18:00 Uhr in der hervorragend sanierten Mittelschulturnhalle stattfinden. Ebenso findet ein Schafkopfturnier am 27. November statt, mit dem man hofft, es den anderen Waltershofener Ortsvereinen gleich zu tun und auch das durch die Pandemie lange Zeit geschlossene Bürgerhaus wieder etwas zu beleben.