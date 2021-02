Meitingen: Die Hospizbegleiter-Ausbildung soll weitergehen

Infos und Anmeldung

Aktuell gestalte sich die Begleitung Sterbender zwar schwierig, doch nach wie vor unterstützen die ausgebildeten Hospizbegleiter Sterbende, Schwerstkranke und deren Angehörige. Im Abschluss-Gottesdienst, der in der Johanneskirche in Meitingen stattfand, haben die Mitglieder des Hospizdienstes das Symbol des Steins gewählt, um zu erklären, womit sie in ihrer Tätigkeit konfrontiert werden – mit „Steinen, die auf Brust oder Magen liegen“, mit „Schmerzen, die versteinern“ sowie mit Grabsteinen, Grenzsteinen, Stolpersteinen und Angststeinen.Um zu zeigen, was ihnen die Menschen bedeutet haben, die die Hospizbegleiter auf ihrem letzten Weg begleiten durften, haben sie Steine verziert, die für sie Steine der Liebe und der Hoffnung sind. Denn neben dem Leid konnten sie mit ihnen auch Unvergessliches und Schönes erleben. Auch sollen die Steine symbolisieren, dass die Hospizbegleiter gelernt haben, Steine zu umgehen, aus dem Weg zu räumen und zu übersteigen.Der Hospizdienst Meitingen steht unter der Trägerschaft der Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung. Weitere Informationen sind unter der Nummer 08271-8120222 sowie per E-Mail unter hospiz@sozialstation-meitingen.de möglich. Informationen zu den Leistungen des Hospizdienstes gibt es unter www.hospizdienst-meitingen.de.