Windräder im Wald - Naturzerstörung statt Naturerhalt

Windräder im Wald, unsinnig und widersprüchlich

Was können Förster und Waldfreunde, z.B. der Deutsche Forstverein, auf dem rauchenden Schlachtfeld tun?

Vglsw. wenig kommen die Forstleute zu Wort, die seit Jahrhunderten unsere Wälder nachhaltig erhalten und pflegen.In der Fachzeitschrift "Pro Wald" des Deutschen Forstvereins erschien im Juli 2017 ein Beitrag des von 1989 bis 2002 verantwortlichen Leiters der Hessischen Landesforstverwaltung, Ministerialdirigent a. D. Dr. Wolfgang Dertz. Ich durfte ihn in meiner Forst-Referendarzeit als fachkompetenten leitenden Forstbeamten kennenlernen, dem sowohl Naturschutz, die nachhaltige Nutzung des Waldes mit dem natürlichen Rohstoff Holz als auch die vielfältigen Funktionen des Waldes u. a. für die Erholung der Menschen sehr am Herzen lagen.Sein Beitrag enthält soviel in Jahrzehnten erworbenes Wissen, daß er m. E. eine große Bereicherung für die Meinungsbildung ist und hier mit freundlicher Genehmigung wieder gegeben wird.zeigt die optischen Auswirkungen der 236 m hohen Beton-Kunststoff-Stahl-Windradmonster auf das historische Stadtbild Marburgs, falls diese ab dem kommenden Jahr so gebaut werden würden (Höhen-Vergleich: der Kölner Dom ist 157 m hoch). Auf derkann man weitere Informationen abrufen:Es folgt der Beitrag von Min.Dir. Dr. Dertz."Nach der Lektüre der Mai-Ausgabe „Pro Wald“ ist mir nicht recht klar, wo eigentlich die Hüter des Waldes, die Forstleute, stehen. Ich lese daraus, dass die Meinungen zwischen „Ist sowieso nicht zu ändern“, „Ist vielleicht ganz gut“ , „Wir müssen Opfer bringen“ und „Das saniert unsere Betriebe“ schwanken. Nur der unvergleichliche Enoch Frhr. zu Guttenberg spricht mit offenem Visier, wie auch ich nach einem langen Leben für den Wald es sehe. Danke!Liest man die Hochglanz-Broschüren der Forstverwaltungen, so wird zu recht herausgestellt:---ohne Störungen durch Außeneinflüsse---als langlebiges Wirkungsgefüge---für die Bevölkerung---für gestresste Mitmenschen, bietet Entspannung, Ruhe und Besinnlichkeit, frei von Störungen der modernen Welt---, Heimat seltener, streng geschützter Arten wie Schwarzstorch, Rotmilan, Falken, Eulen und Fledermäuse---gibt den Rahmen für Schlösser, Klöster, Burgen und andere Zeugen der Geschichte---, Waldästhetik und Waldweben hat Generationen von Forstleuten beschäftigt.Dies Alles stimmt. Aber wie ist die Wirklichkeit?die nun für Mensch und Tier nur mit Widerwillen noch genießbar ist. Schöne Wälder werden durchlöchert, rabiater Straßenbau zu den WKAs durchgepeitscht, die Ortschaften von Rudeln von blinkenden Windrädern im Wald umzingelt.Wir haben z.Zt. in Deutschland rd. 28.000 Windräder, das Mehrfache ist geplant. Geben wir erst Ruhe, wenn alle bewaldeten Höhenzüge, die das Landschaftsbild formen, mit Rotoren vollgestellt sind?Die meisten Länder geben den Wald für die Windenergie frei, z.B. Hessen. Niedersachsen dagegen hat einen Landtagsbeschluß, der den Wald ausdrücklich schont, solange im Offenland Platz ist.Diese Opfer machten vielleicht noch Sinn, wenn für den Klimaschutz Entscheidendes erreicht würde. Jedoch haben diese Tausende von Industrie-Monstern im Wald nicht 1 Gramm CO2 beseitigt.Wie sollte er auch sinken, wenn zur Abmilderung des Flatterstroms die Kohle-Kraftwerke weiterlaufen müssen?Ich halte es da mit Siegmar Gabriel, der gesagt hat: “…..und das Ausland hält uns deshalb für bekloppt!“Und wo steht denn der deutsche Förster, der mit Großanzeige von EnBW in proWALD verlockt werden soll, seinen Wald ans Messer oder an den Rotor zu liefern?Die meisten sind still und leiden, wenn Flächen, die sie gepflanzt, geläutert, durchforstet und im Endbestand in Verjüngung gebracht haben, unter Beton, Stahl, Carbon und Öl-absondernden Gondeln verschwinden. Staatsförster sind zur Loyalität zu einer umstrittenen Politik verpflichtet, Privatwald-Besitzer und Gemeinden halten tw. aus Not Ihr Portemonnaie offen, akzeptieren die Fruchtfolge „Naturwald zu Industrie-Gelände“.Früher hörte man von den Grünen: Geld kann man nicht essen!Und der Strom-Verbraucher zahlt die Zeche, z.Zt. ca. 400 € pro Kopf.Der Nachwelt werden nach der zweifellos eintretenden technischen Überholung dieser Technik für die Ewigkeit waldfremde Elemente überlassen. Die Sicherheitsleistungen für die Rückbauverpflichtungen reichen nach amtlicher Feststellung nicht annähernd aus, um danach so etwas Ähnliches wie Wald am Ort der Schande entstehen zu lassen.Eine ganz trübe Rolle spielen in dem Poker einige Naturschutzverbände und die Grünen.Noch vor Jahren kettete man sich an Bäume, wenn Rodungen drohten, bei der Startbahn West gab es sogar Tote. Überall fordern sie große Nutzungsverzichte und Natur pur allerorten, beschließen aber jetzt Vorranggebiete Windkraft im Wald mit Wollust,****Mehr Rücksicht auf waldgeprägte Landschaften!****, nicht rechnerischeInterpolation****in den Süden und Entwicklung wirksamer Stromspeicher, bevor der ganze Deutsche Wald entstellt ist****Nachdenken, ob nicht das****Konstruktion, Transport und Aufbau der Industriebauten sowie Rodung der Standfläche und der Zuwegung setzt mehr CO2 frei, als sie möglicherweise in Jahren irgendwo vermeiden.****Speziell für den Wald gilt, was Reinhold Messner 2002 im Allgäu gesagt hat:Dem ist nichts hinzuzufügen!"Dr. Wolfgang Dertz, 65343 Eltville