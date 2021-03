Elektro Pecher liefert sonnige Lösungen

Friedberg : Elektro Pecher GmbH |

Zum Jahresende 2020 waren in Bayern 60.000 E-Autos für den Straßenverkehr zugelassen. Die Friedberger Elektro Pecher GmbH folgte dem sich abzeichnenden Trend und etablierte sich als Ausrüster für eine individuelle, erneuerbare Energieversorgung.



Die Elektro Pecher GmbH hat sich in den 36 Jahren seit der Gründung durchzu einem renommierten mittelständischen Unternehmen entwickelt. Heute ist die Elektro Pecher GmbH sowohl im Geschäfts- als auch im Privatbereich tätig. Die Hauptaufgaben des Unternehmens finden sich neben der Elektrotechnik in der Installation von Sicherheitstechnik für Alarm- und Klimaanlagen.In Zeiten des gezielten Einsatzes und des Umgangs mit unseren Energiereserven hat sich die Elektro Pecher GmbH heute spezialisiert auf den Auf- und Einbau von Photovoltaikanlagen mit und ohne Speichersystemen. Die steigende Zahl von zugelassenen E-Autos macht bei Fahrzeugbesitzern die Nutzung ihrer Voltaikanlage zur Stromaufnahme „vor der Haustür“ interessant. Für diesen Bedarf installiert die Elektro Pecher GmbH vor Ort mit der „Wall-Box“ (Produktname des Herstellers) ein hochentwickeltes Ladegerät, welches in Verbindung mit der hauseigenen Voltaikanlage einen ausgezeichneten Ladevorgang für die E-Fahrzeuge garantiert. In dem Friedberger Familienbetrieb ist die Tochterzuständig für den Verkauf dieser Anlagen. Alle in diesem Zusammenhang auszuführenden Arbeiten werden in enger Zusammenarbeit mit einem Photovoltaik-Gutachter ausgeführt. Im Zuge der KfW-Förderung wird der Einbau von Photovoltaik- und Energiespeicher-Anlagen derzeit mit 900 Euro gefördert.Dieter Pecher beschreibt den Nutzen dieser innovativen Leistungen in einfachen Worten: „Die Nutzung der kostenlosen und sauberen Kraft unserer Sonne ist eine sichere Investition in unsere Zukunft. Durch das speichern der gewonnenen Energie in adäquaten Anlagen ist die gesicherte Produktion des eigenen Strombedarfs langfristig planbar.“Eine Stadt mit expandierendem, modernem Charakter zeichnet sich mit aus durch seine qualitativ hochwertigen Betriebe. Die Elektro Pecher GmbH gilt dafür heute als Visitenkarte in der Reihe der Unternehmen im Wittelsbacher Land.Information: