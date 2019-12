Mit ORCC-Prinzessin Dana I. in Venedig beim Friedberger Advent

Friedberg : Archivgalerie |

Während des Friedberger Advent sind begleitende Ausstellungen mit regionalem Bezug in der Archivgalerie schon lange zur Tradition geworden. Unter dem Motto „Venedig“ und vieles mehr! präsentiert die Friedberger Fotografin Uschi Hatzold 2019 eine beeindruckende Sammlung von Fotografien aus dem Schaffen der Familie Hatzold. Zusammen mit ORCC-Prinzessin Dana I. haben wir die Ausstellung besucht.

Die künstlerisch wertvoll eingefangenen Motive von, dem Architekturfotografen und Gründer des Friedberger Fotostudios, der Bilder vom Journalistenund von. Es sind die Blickwinkel der professionellen Fotografie, welche beim Betrachten der Bilder zu erzählen beginnen.ist beeindruckt von den fotografischen Impressionen aus Venedig. Fernab vom Tourismus wird der Betrachter der Bilder eingefangen vom natürlichen Charme dieser einzigartigen Stadt. Mit einigen Portaits der jungen, aufgeschlossenen Dana im Umfeld einiger Werke der Ausstellung entsteht eine großartige Symbiose von Jugend und dem klassischem Stadtbild Venedigs.Initiert haben diese Ausstellung wieder die Organisatoren des Friedberger Advent – die Bürger für Friedberg,und. Franz Reißner hat in Erinnerung an eine Ausstellung von Uschi Hatzold in der Stadtsparkasse das Zustandekommen dieser Ausstellung angeregt. Uschi Hatzold ist bis heute „ihrer Lieblingsstadt“ verbunden und besucht und entdeckt Venedig jedes Jahr neu. Die Ausstellung in der Archivgalerie in der Friedberger Pfarrstraße ist ein sehenswertes Kaleidoskop Friedberger Fotografengeschichte.Die Ausstellung „Drei Generationen Friedberger Fotografie“ist bis 23. Dezember 2019 in der Archivgaleriezu folgenden Zeiten zu sehen:Montag bis Freitag 16 – 20 Uhr, sowieSamstag und Sonntag 13 bis 20 Uhr