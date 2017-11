Treue Rewe-Kunden unterstützen die Tafel Friedberg

Es passte gut zusammen, dass gerade während des Aktionszeitraumes Zia Alibeg ein 1-monatliches Praktikum in der hiesigen Rewe-Filiale absolvierte. In Zusammenarbeit mit dem bfz (Berufliches Fortbildungszentrum) Augsburg stimmte Manfred Sandner einer befristeten Beschäftigung des Asylanten zu und gab ihm damit eine erste Chance auf dem Arbeitsmarkt. Während seines Praktikums wurde Zia Alibeg unter anderem mit dem Bestücken der Tafel-Tüten betraut. Er lebt seit drei Jahren in Deutschland und besucht derzeit einen Deutschkurs, um seine berufliche Qualifikation zu verbessern.Der traditionelle Kuchenverkauf wurde diesmal auf den letzten Freitag der Aktionswochen (sonst üblich am letzten Samstag) vorverlegt. Die Freitag-Stammkunden der Filiale konnten den verlockenden Backkünsten der fleißigen Mitarbeiterinnen nicht widerstehen und führten zum großen Verkaufserfolg. Mit fünfzehn leckeren Torten sah es an der Kuchentheke aus wie beim Konditor. Die Kunden waren sich darin einig, dass dieses kulinarische Angebot durchaus öfter stattfinden könnte. Zur Mittagszeit war die Kuchentheke bereits leer geräumt und brachte einen weiteren Erlös von aufgerundet 300 € in die Kasse der Friedberger Tafel.Für den Nachmittag war das Kommen der MitarbeiterInnen der Friedberger Tafel angesagt. Nach dem Verladen der restlichen Tafel-Tüten begann der große Einkauf aus dem Erlös des Kuchenverkaufs. Neben Lebensmitteln des täglichen Bedarfs befanden sich im Einkaufwagen dann auch Genussmittel wie z. B. Kaffee. Die Ehrenamtlichen brachten ihren ausdrücklichen Dank für den überaus großen Erfolg der Aktionswochen und ein zusätzliches Lob für den gelungenen Kuchenverkauf zum Ausdruck. Er war gerichtet, vor allem auch im Namen der Bedürftigen der Friedberger Tafel, an den Filialleiter Manfred Sandner und sein gesamtes Team. Sie betonten, dass der Erfolg und Dank in erster Linie den Rewe-Kunden geschuldet ist, die auch diesmal so großzügig für die Bedürftigen ihrer Stadt eingekauft und gespendet haben. Solidarität wurde vorgelebt von den Kunden und dem gesamten Team der Rewe-Filiale. Text: Lieselotte Grund