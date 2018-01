On Air: ORCC Friedberg überzeugt sein Publikum mit großer Show

Friedberg : Gasthaus Metzger |

Die deutlich steigende Anzahl an Ballgästen beim traditionellen Schwarz-Weiß-Galaball des ORCC Friedberg im Metzgersaal in Wulfertshausen unterstreicht den Aufwärtstrend der Friedberger Faschingsgesellschaft. Mit seinem diesjährigen Motto „On Air“ lässt der ORCC mit Frohsinn und Humor die vergangenen, manchmal schwierigen Saisonen der Vorjahre weit hinter sich.

Der ORCC-Schwarz-Weiß-Ball ist jährlich ein Highlight unter den Friedberger Faschingsveranstaltungen. Ein Treffen der „who is who“ der Friedberger Gesellschaft aus Politik, Handel und Wirtschaft bei dieser Veranstaltung unterstreicht dessen gesellschaftlichen Wert in der Friedberger Kulturszene.Beim Eröffnungswalzer, getanzt von Göttin Sunna () der vergangenen Saison und ihrem auserwählten Germanen () blieb das sympathische Paar nicht lange alleine auf der Tanzfläche. Zur Musik der Stuttgarter Bandfüllte sich das Parkett schnell mit tanzenden Ballgästen. Die erste Riesenüberraschung im neuen Programm des ORCC war der Auftritt des Junioren-Prinzenpaares Bianca I. und Andrei I. Das Paar ist Deutscher Meister der C-Junioren in lateinamerikanischen Tänzen. Für die absolut beeindruckenden tänzerischen Leistungen gab es viel Applaus vom Publikum. Zusammen mit dem erwachsenen Prinzenpaar Prinzessin Lena I. und Prinz Valentin I. führen in der Saison wieder Prinzenpaare den ORCC durch die Faschingszeit.Die diesjährige ORCC-Show ist mit der fließenden Einbindung in den Verlauf des Abends hervorragend gelungen. Zusammengefasst gab es kurzweilige 45 Minuten Showprogramm, während denen ein Feuerwerk an Frohsinn und Humor für viel Applaus bei den Zuschauern sorgte. Fischerchöre, den legendären „Pronto Salvatore“, Szenen aus der legendären „RTL Samstag Nacht“, den ständigen, plötzlichen Tod von Karl Ranseier und den berüchtigten Late Night Talk mit Domian hat der junge Radiosender auf der Welle 86,316 in seinem Programm. Auftritte von Andreas Gabalier und die fünf Jungs vom VoXXclub begeisterten die Zuschauer. Eine Mitternachtsshow mit einem Profi-Tänzerpaar rundete den offiziellen Teil des Abends ab.Der ORCC zeigt mit dieser Saison 2018 eine große Leistung in Teamarbeit und Einsatz. 25 Akteure zeigten bei den Auftritten ihr Können. Vereinspräsidenthob während seiner Moderation die großen Leistungen des gesamten Teams hervor. „44 Aktive engagieren sich seit Ende der letzten Saison“, so Vereinspräsident Markus Nowak, „ehrenamtlich 7 Tage die Woche, um bayerisches Brauchtum und damit auch den traditionsreichen ORCC zu erhalten.“Text und Bilder: FSeventfoto - Franz und Sabina Scherer, alle Rechte vorbehalten1. Friedberger Gardetreffen mit TanzSonntag, 21. Januar 2018, Royal am Seeab 14.30 Uhr (Einlass 14.00 Uhr)1. KinderballSamstag 3. Februar 2018, Landgasthof Zum Herzog Ludwig in Harthausenab 14.30 Uhr (Einlass 14.00 Uhr)PrunksitzungFreitag, 9. Februar 2018, Gaststätte Metzger, Wulfertshausenab 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)2. KinderballSamstag 10. Februar 2018, Landgasthof Zum Herzog Ludwig in Harthausenab 14.30 Uhr (Einlass 14.00 Uhr)3. KinderballSamstag 11. Februar 2018, Landgasthof Zum Herzog Ludwig in Harthausenab 14.30 Uhr (Einlass 14.00 Uhr)