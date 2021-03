„Kwien Lizzy“ regiert jetzt im Friedberger Eiscafé Tutti Frutti

Friedberg : Eiscafé Tutti Frutti |

Viele Friedberger Bürgerinnen und Bürger kennen Elisabeth Majic als die freundliche Servicekraft in Friedbergs Gastronomiebetrieben. Jetzt hat „Kwien Lizzy“, so ihr Name bei Facebook, das Eiscafé Tutti Frutti in der Friedberger Ludwigstraße 41 von den Vorbesitzern übernommen und mit den ersten Sonnenstrahlen im März eröffnet.

Bei unserem Besuch erleben wir eine fröhliche, gut gelaunte Inhaberin. Die Freude am jetzt „eigenen Betrieb“ ist ihr anzumerken. „Ich liebe es einfach, für meine Kunden da zu sein“, schwärmt Elisabeth Majic, „ich habe die Gastronomie im Blut“. Mit den ersten Sonnenstrahlen warten bereits die Kunden vor der Eingangstür auf die süßen, kalten Eisspezialitäten, den aromatischen Kaffee oder die schmackhafte Trink-Schokolade. Wie alle Gastronomien im Wittelsbacher Land werden derzeit auch die Produkte aus dem Tutti Frutti ausschließlich zum Mitnehmen angeboten. Die Einhaltung und Beachtung der Hygienemaßnahmen zum Schutz der Kunden vor der COVID-Erkrankung nehmen Elisabeth Majic und Ihre Mitarbeiter sehr ernst.Die Tutti Frutti-Inhaberin freut sich zusammen mit Ihren Mitarbeitern auf die sonnigen Sommermonate. „So richtig kommt das Flair eines Eiscafés natürlich erst zur Geltung, wenn man sich bei Sonnenschein an die Außentische setzen kann“, so Elisabeth Majic, „sich über die wichtigen und auch unwichtigen Dinge unterhalten, eine leckere Eis-Creation genießen, Entspannen und vom Alltag weg träumen. Das ist richtiges Eiscafé-Feeling.“Wir wünschen der neuen Inhaberin und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stets eine gute Zeit und viel Erfolg mit dem Tutti Frutti in der Friedberger Ludwigstraße.Eiscafé Tutti FruttiLudwigstraße 4186316 FriedbergTelefon: +49 821 66090545Öffnungszeitenwährend des „Lockdowns“Montag bis Sonntag von 10.00 bis 19.00ab AprilMontag bis Sonntag von 08.00 bis 21.00