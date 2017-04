Sozialwahlen 2017 auch entscheidend für den Landkreis Aichach-Friedberg

Aichach : Landratsamt Aichach-Friedberg |

Seit 22 Jahren ist Peter Petters Versichertenberater für die Deutsche Rentenversicherung Bund. Als einer von rund 2.600 Ehrenamtlern beantwortet er den Versicherten alle Fragen rund um die Rentenversicherung. Er kümmert sich um die Anliegen der Versicherten, nimmt Anträge auf und lässt auf Wunsch beim zuständigen Rentenversicherungsträger den gegenwärtigen Rentenanspruch berechnen. Die Versichertenberater werden immer in der Folge der Sozialwahl, also erneut in diesem Jahr, durch die Vertreterversammlung gewählt. Die Sozialwahl ist somit entscheidend für den Service im Landkreis Aichach-Friedberg.

Jährlich nehmen die Versichertenberater rund 180.000 Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos auf. Sie führen insgesamt rund eine Million Beratungen durch. Diese Serviceleistungen sind für die Versicherten und Rentner kostenfrei. Als Teil der Selbstverwaltung arbeiten die Versichertenberaterinnen und –berater unentgeltlich. Sie werden von der Vertreterversammlung ihres Rentenversicherungsträgers für dieses Ehrenamt gewählt. „Die Vertreterversammlung wird in Kürze bei der Sozialwahl 2017 neu gewählt. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg wählen und somit über die Geschicke mit entscheiden“, betont Petters.Mehr als 51 Millionen Versicherte bestimmen bei der Sozialwahl darüber, wer bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und bei den Ersatzkassen der gesetzlichen Krankenversicherung in den jeweiligen Parlamenten sitzt und dort die wichtigen Entscheidungen trifft. Denn die gesetzliche Sozialversicherung ist selbstverwaltet. Das heißt, Versicherte und Arbeitgeber haben ihre eigenen Parlamente. Diese wählen den ehrenamtlichen Vorstand, beschließen den Haushalt und erfüllen wichtige Aufgaben in den Beriechen Finanzen, Organisation, Personal und Rehabilitation. Das Prinzip: Wer Beiträge einzahlt oder eingezahlt hat, der soll auch mitbestimmen.Peter Petters wurde über die Arbeitsgemeinschaft Christliche Arbeitnehmerorganisationen (ACA) für die Aufgabe als Versichertenberater vorgeschlagen. Als engagiertes Vorstandsmitglied der Kolpingsfamilie Mering gehört Petters dem Kolpingwerk Deutschland an, das eine der drei Mitgliedsverbände der ACA ist. Gemeinsam mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), dem Bundesverband der evangelischen Arbeitnehmerverbände (BVEA) tritt das Kolpingwerk zur Sozialwahl an. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (Liste 4), bei der Techniker Krankenkasse (TK) (Liste 4) und bei der DAK Gesundheit (Liste 6) sind die Ehrenamtlichen der drei christlichen Sozialverbände wählbar. Peter Petters, der auch schon Diözesanvorsitzender des Kolpingwerkes im Bistum Dresden-Meißen war, engagiert sich ehrenamtlich auch im Bezirksvorstand der ACA Schwaben.Informationen zur ACA auf www.aca-online.de