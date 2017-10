Kunst im Sisi-Schloss

Wieder ist es so weit – und es ist schon Tradition. Kunstwerke der verschiedenen „Art“, ein creatives und auch breites Spektrum zeigt die Künstlergruppe AIC-Creativ an zwei Wochenenden im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Vertreten sind 21 Aussteller und Ausstellerinnen aus dem Wittelsbacher Land. Von Malerei, Schmuck, Gefilztes, Modellbau über Stick- und Webkunst bis zu Skulpturen hin zur Fotografie kann man in den einzigartigen Räumen des Schlosses Handwerkskunst in ihrer Vielfältigkeit erleben! Einige lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen!

Auch für Kinder gibt es ein verlockendes Angebot. Im Märchenkuschelzimmer gibt es eine Märchenerzählerin mit interessanten, spannenden oder lustigen Geschichten und alten Märchen und will damit Freude in die Gesichter der Kinder zaubern. Sie beherrscht die Kunst des Erzählens und möchte die Kinder in ihren Bann ziehen. Hier sind die jüngsten Besucher eingeladen zu den gehörten Geschichten Bilder zu malen. Am letzten Ausstellungs-Sonntag bekommen die drei schönsten Bilder einen Preis!

Zur Vernissage am Freitag 10.11.2017 wird Dorothee Fröller’s Tischharfengruppe spielen. Ein besonderes Schmankerl: Rosy Lutz hat sich angesagt und wird aus ihrem neuen Buch lesen.

Während der Ausstellungszeit bieten Georg Niedermayer mit seiner Gitarre sowie Pest Richard am E-Piano ihre Kunst im Bereich Musik an. Das Angebot ist groß – der Eintritt ist frei.

Vernissage ist am Freitag, 10.11.17 um 19 Uhr. Die Ausstellung ist geöffnet 11.-12. November 2017 und 18.-19. November 2017, jeweils Samstag von 14.00-18.00 Uhr und Sonntag 12.00 – 18.00 Uhr.