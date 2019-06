Fantasiegeladen - mitten drin - das ist AIC-Creativ

Aichach : Köglturm |

Die Künstlergruppe zeigt ihre Kunstwerke im Köglturm



Zum großen Ereignis "Kunstnacht" und "Kunstmeile 2019" in Aichach ist auch die Künstlergruppe AIC-Creativ nicht untätig.

Obwohl einige des Vereins bei diesem Event aktiv mitwirken bespielen 10 Mitglieder vom 07. Juni 2019 bis zum 16. Juni 2019 den Köglturm als besonderes "Schmankerl". Spritzig, lebendig und auch schöpferisch stellt sich die Gruppe, mit ihrem Vorstand Franz X. Gutmann, bei dieser Ausstellung vor. Der steinalte und doch so charmante Köglturm steht mit den Kunstwerken bestückt mitten drin im Geschehen. Zum Thema "klein aber fein" haben sich die Kreativler wieder einiges einfallen lassen. Fantasiegeladene Malerei in vielen schöpferischen Varianten, gestalterische Fotografie sowie originelle Filzarbeiten werden im Bauch des mittelalterlichen Turmes zu finden sein. Klein aber fein oder nicht sehr groß aber sehr gut - egal wie man es sehen mag - sicherlich aber werden diese produktiven Kunstwerke nicht zu übersehen sein!



Die Öffnungszeiten sind in der Kunstnacht von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstags und Sonntags jeweils 14:00 bis 18:00 Uhr





Die Aussteller sind:



Giacomel Donata - Malerei

Gschwendner-Krohe Isi, Gefilztes

Gutmann Franz - Malerei

Hanika Herbert - Fotografie

Höfler Rita - Malerei

Maiwald Maike - Porzellenmalerei

Neumüller Claudia - Fotografie

Urbanek Patricia - Fluid Art

Pest Richard - E-Piano