Skisaison mit gemischten Gefühlen

Im November 2021 starteten 17 Übungsleiter zur jährlichen internen Fortbildung mit Ausbildern des Allgäuer Skiverbands ins Stubaital. Nach zwei genialen Skitagen und Verlängerung der Lizenzen, kehrte die Mannschaft hochmotiviert zurück, kurz bevor Österreich in den nächsten Lockdown ging. Mit steigenden Inzidenzen vor Weihnachten, stellte auch der TSV Meitingen den Sportbetrieb bis zum 10. Januar 2022 komplett ein.Die Ungewissheit über den weiteren Verlauf und der damit verbundenen Auflagen, zusammen mit den Rückmeldungen unserer Teilnehmer und Übungsleiter, haben uns letztendlich dazu veranlasst, den Skikurs und auch alle weiteren Programmpunkte des Winterprogramms im Januar abzusagen.Im Fokus unserer Bemühungen stand fortan die Nachwuchsarbeit, um zumindest in diesem Bereich alle Möglichkeiten auszuschöpfen. So konnte mit der Rennmannschaft an insgesamt 5 Trainingstagen von Januar bis März an der Skitechnik auf der Piste und zwischen den Stangen intensiv gearbeitet werden. Bei durchweg besten Bedingungen hatten sowohl die Kinder, als auch die Übungsleiter großen Spaß und waren froh, endlich wieder gemeinsam Skifahren zu können.Aufgrund der positiven Erfahrungen in den Skigebieten entstand Anfang Februar die Idee zu „Rent a Skilehrer“. Hier konnten sich Interessierte Skisportler selbstständig zu Gruppen zusammenfinden und an vier Terminen einen Skilehrer buchen. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und knapp 30 Teilnehmer in 10 Gruppen nutzten die Möglichkeit für einen individuellen Skikurs, bei traumhaften Verhältnissen auf der Ehrwalder Alm.Somit können wir halbwegs versöhnlich auf die Saison zurückblicken. Unser Dank gilt allen Eltern, die uns unterstützt haben und allen Teilnehmern für ihr Verständnis und die Treue zur Skiabteilung. Wir hoffen nächsten Winter wieder ein Winterprogramm in gewohnter Form anbieten zu können mit viel Spaß beim Skifahren!