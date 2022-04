Die Sieger kommen von der LG Zusam - Leser und Kratzer setzen die Glanzlichter

Meitingen : Wald | Mit dem Maurener „Lauf zum Fuchsbau“ wurde die 45. Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries nach viermonatiger Corona-Unterbrechung doch noch zu einem sportlichen Ende gebracht. Insgesamt 222 Läufer und Läuferinnen gingen bei Temperaturen um die 0 Grad und einer dicken Schneeschicht auf den Wiesen und Feldern, jedoch bei Sonnenschein in den drei Wettbewerben an den Start. Mit einem Dreifacherfolg bei den Männern und dem Sieg bei den Frauen untermauerten die Teilnehmer der LG Zusam ihre Ausnahmestellung bei dieser Laufserie. Damit gingen in den vergangenen fünfzehn Jahren 64 von 74 möglichen Tageserfolgen auf das Konto der LG Zusam.

Laufteam der LG Zusam zeigt starke Leistung

Gut geräumt hatten die Veranstalter vom SV Mauren in den frühen Morgenstunden die Hauptlaufstrecke um allen Läufern faire Bedingungen zu bieten. Gleich vom Start weg machte sich Mario Leser mit flottem Tempo auf die Reise. Verfolgt wurde er von seinem Vereinskameraden Andreas Beck. Nach abwechslungsreichen zehn Kilometern sah man dann Mario Leser als Ersten aus dem Wald kommen. Wenige Minuten später beendete der 28-jährige Ehinger den anstrengenden Vormittagstrip in neuer Streckenbestzeit von 36:20 Minuten als Tagessieger. Zweihundert Meter dahinter überquerte Andreas Beck, der sich beim Maurener Novemberlauf in die Siegerlisten eintragen konnte, als Zweiter in 37:27 Minuten die Ziellinie am Sportgelände. Wiederum mit dem gleichen Abstand vollendete Josef Sapper den überragenden Dreifacherfolg der LG Zusam. Auf Platz sieben setzte sich Wenzel Kurka ebenso stark in Szene wie zwei Plätze dahinter Christina Kratzer, die sich mit neuer Streckenbestzeit von 40:21 Minuten überlegen den Tagessieg bei den Frauen sicherte. Den Sprung in die Spitzengruppe schafften aber auch Markus Wegner und Fabian Munz mit ihren starken Leistungen.

Mario Leser und Christina Kratzer werden Gesamtsieger

Gleichzeitig fielen in Mauren die Entscheidungen in der Einzel- und Mannschaftswertung. Mit drei Einzelsiegen durfte sich Mario Leser zum ersten Mal als Gesamtsieger der Serie feiern lassen. Seit fünfzehn Jahren stellt nun die LG Zusam mit ihrem starken Läuferteam ohne Unterbrechung den Sieger in dieser prestigeträchtigen Wertung. Damit war natürlich auch der Sieg in der Männer-Hauptklasse eine klare Angelegenheit für Mario Leser. Andreas Beck, der die Serie als Gesamtzweiter beendete, dominierte die Altersklasse M35 und Thomas Eser, der Gesamtfünfte, war bei den Männern M40 nicht zu bezwingen. Weitere Topplatzierungen verbuchten mit zweiten Plätzen Wenzel Kurka (M35), Markus Wagner (M45), Rainer Simanowski (M55) und Guido Hetzenegger (M60) in ihren Altersklassen.Auch der Gesamtsieg bei den Frauen ging in diesem Jahr an die LG Zusam. Mit der Idealpunktezahl von Drei ließ Christina Kratzer ihre Konkurrentinnen weit hinter sich.Keine Chance hat dagegen die LG Zusam in den letzten Jahren in der Mannschaftswertung, die aufgrund der Teilnehmerzahl ermittelt wird. Hier sind die Donau-Rieser Vereine vor allem auf der Kurzstrecke mit vielen Nachwuchsathleten aktiv. Mit 80 Punkten belegte die LG Zusam den achten Platz, während der VSC Donauwörth in allen vier Läufen 231 Starter auf die Strecken brachte.

Tobias Steige im Club der 100er

Eine besondere Ehrung wurde noch LG-Trainer Tobias Steige zuteil. In Rain bewältige er seinen 100. Jedermannslauf und wurde nun in den elitären 100er Club aufgenommen.Alle LG-Ergebnisse auf einen Blick:MaurenHauptlauf: 10 km: 1. Mario Leser 36:20 min.; 2. Andreas Beck 37:27 min.; 3. Josef Sapper 38:24 min.; 7. Wenzel Kurka 39:44 min.; 9. Christina Kratzer 40:21 min.; 14. Markus Wegner 42:55 min.; 21. Fabian Munz 43:31 min.; 60. Tobias Anton 51:17 min.; 62. Guido Hetzenegger 51:32 min.; 84. Georg Leichtle 54:17 min.; 87 Gerhard Brummer 55:05 min.; 118. Tobias Steige 61:23 min.; 141. Franz Steichele 71:18 min.Serien-Gesamtwertung:Frauen-Hauptklasse: 1. Christina Kratzer; 3. Verena KurkaMänner-Hauptklasse: 1. Mario Leser; 4. Josef Sapper; 9. Fabian MunzMänner M35: 1. Andreas Beck; 2. Wenzel Kurka; 4. Arslan MuminovicMänner M40: 1. Thomas Eser (W); 8. Tobias AntonMänner M45. 2. Markus Wegner; 14. Georg Leichtle; 15. Nils Baake; 19. Tobias SteigeMänner M50: 15. Gerhard BrummerMänner M55: 2. Rainer Simanowski; 7. Willi KönigsdorferMänner M60: 2. Guido HetzeneggerMänner M65: 4. Franz Steichele