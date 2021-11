Deutsche Meisterschaft 2021 im „Bogenschießen“

Corona hatte das Sportjahr 2021 nahezu das ganze Jahr über fest im Griff. In Bayern wurden auch alle Trainingsstätten vom „Lockdown“ betroffen. Doch trotz kaum vorhandener Trainingsmöglichkeiten hielten die Sportler die Leistung hoch und konnten sich nach der „Bayrischen Meisterschaft“ auch für die „Deutsche Meisterschaft“ qualifizieren.Im September waren diedann auch zu Gast in der Stadt Wiesbaden, um dort die diesjährigenzu ermitteln. Auch derkonnte in diesem Jahr wieder vertreten werden. Die Sportler erwartete ein hervorragend vorbereitetes Turnier. Ein professionell vorbereitetes Wettkampfareal in derverhieß den Sportlern bereits beim Eintreffen interessante und spannende Wettkämpfe. Doch auch die beste und schönste Kulisse verblasst – „bei Regenwetter“.Hatten die erwachsenen Schützen zunächst noch recht gute Wettkampfbedingungen, sollte auf strahlenden Sonnenschein und warme Temperaturen, teils heftiger Wind und Regen folgen. So wurde die Meisterschaft für so manchen nicht nur ein Wettkampf gegen die angetretene Konkurrenz, sondern auch gegen den Wettergott. Gerade bei solchen Wetterverhältnissen macht sich schnell das fehlende Training bemerkbar. Dennoch konnten die Sportler aus Bayern und auch aus dem Schützengau mehr als zufriedenstellende Ergebnisse vorweisen.Es sei noch erwähnt, dass bei der Deutschen Meisterschaft 2x36 Pfeile geschossen werden. In der Klasse „Recurve Herren“ auf eine Entfernung von 70 m, „Recurve Master“ auf 60 m Entfernung, und „Recurve Schüler A“ immerhin auf 40 m. Es kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, ob er ein Ziel von nur wenigen Zentimeter Durchmesser auf diese Entfernungen 72 mal treffen würde!.So überzeugten bei den „Recurve Herren“ die beiden Lindacher, mit Leistungen von 576 und 557 Ringen durchaus mit guten Leistungen. Auch die Plätze 34 und 43 sind äußerst lobenswert. In der Klasse „Recurve Master“ konnte sich dermit 625 Ringen einen sehr beachtlichen 6. Platz erkämpfen., der in der Klasse „Recurve Schüler A“ für den BSC Lindach startete und von allen Sportlern am stärksten unter den Wetterbedingungen zu leiden hatte, schloss mit einem hervorragenden 18. Platz ab.Der Schützengau Augsburg ist stolz auf seine Sportler und gratuliert ihnen ganz herzlich!