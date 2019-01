Antoine Richard:"Ich bin stolz darauf meinen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben die Sendung zu etwas Besonderem zu machen"-Ein Interview

: Wie kamen sie zu der Sendung?Die Produktionsfirma UFA war auf der Suche nach passenden Händlern. Durch meine vorherige Tätigkeit bei den Sendungen „Der Trödeltrupp“ (RTL2) und „Kaputt und Zugenäht“ (ZDF) war ich bereits bekannt und man rief mich an und fragte mich, ob mich das neue Konzept der Sendung interessieren würde und ob ich Lust hätte an Probeaufnahmen mitzuwirken.: Sie haben Psychologie studiert. Wie wird man da Kunsthändler?Mein Vater hat das Geschäft 1983 gegründet. Er wurde dann während meiner Studienzeit leider sehr krank und ich musste einspringen, um das Unternehmen zu retten. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass er es nicht weiter führen kann und ich habe ich entschieden es ganz oder gar nicht zu machen und habe es dann 2000 als StartUp neu gegründet, um es digital auszurichten und zu verjüngen und um mich 100%ig darauf zu konzentrieren. Ich habe im Rahmen meines Studiums trotzdem mehrere Abschlüsse gemacht unter anderen einen dem Bachelor vergleichbaren und habe auch alle Diplomprüfungen meiner gewählten Schwerpunkte (Klinische Psychologie, Psychische Störungen sowie Psychosomatik) gemacht und bestanden, das Studium aber dann nie ganz abgeschlossen.: Sie sind Psychologischer Berater und haben eine Praxis in Mainz.Was macht Ihnen mehr Spaß, und wie sehen sie die Zuname der Psychischen Probleme in der Bevölkerung?Mir macht beides sehr viel Freude und ich bin froh, dass ich nicht nur eine Sache im Leben mache. Ich sehe die Zunahme bestimmter Phänomene und Krankheiten psychischer Art, wie z.B. Depressionen und Angsterkrankungen sehr kritisch und versuche oft zu verstehen, welche Umstände unserer Zivilisation und Gesellschaft diese begünstigen könnten. Ich arbeite in meinen Beratungen aber sehr erfolgreich und zielorientiert und konnte schon vielen Menschen helfen. Das macht mich besonders glücklich!:Können sie etwas von den Dreharbeiten erzählen?Die Dreharbeiten sind sehr, sehr anstrengend! Wir sind von morgens bis abends am Set, sehen viele Menschen und Dinge, reden viel und ertragen 12 Stunden helle Scheinwerfer und ständig wuseln überall Leute herum! Am Ende ist man froh, wenn alles vorbei ist. Andererseits ist es mit das Interessanteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und ich bin stolz darauf meinen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben die Sendung zu etwas Besonderem zu machen, dass die Menschen hoffentlich mögen und schätzen!: Sie haben ein Geschäft in Mainz. Sind sie da oft , und wann hat man die Möglichkeit sie am ehesten anzutreffen?Da mein Unternehmen sehr digitalisiert ist und wir besonderen Wert auf Onlineshop, digitale Kommunikation usw zu legen, ist eine ständige Anwesenheit meinerseits nicht mehr nötig. Natürlich bin ich trotzdem noch sehr oft in unserem Localstore in Mainz. Wir veranstalten dort monatlich unser sogenanntes Vintage Café, bei dem ich auch oft da bin, um Fans und Vintage Freunde zu treffen.Mehr Infos dazu gerne jederzeit unter: www.labelleepoque.deOnline bin ich oft live auf Instagram und habe auch einen eigenen YouTube Kanal. Hier trete ich gerne in oft in direkten Kontakt mit meinen Fans, beantwortet Ihre Fragen oder gehe auf andere Themen ein, die mich interessieren.