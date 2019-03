Rückblick auf die närrische Zeit in Friedberg 2019

Friedberg : Saalbau Metzger |

Vorbei ist die lange 2019er Faschingszeit. Mit einer Retrospektive auf die Höhepunkte aus der Prunksitzung des Ottmaringer Rederzhausener Carnevals Clubs (ORCC) und einen letzten Blick auf den heuer stürmischen Umzug beim Familienfasching wird das Kapitel der närrischen Wochen für dieses Jahr geschlossen.

Stürmischer Faschingsumzug

Erfolgreich, hervorragend arrangiert und ausgedacht präsentierte der ORCC bei der Prunksitzung 2019 ein wahres Feuerwerk an heiteren Programmabschnitten. Präsidentversprach in seiner Eröffnungsansprache nicht zuviel bei der Ankündigung eines großen Abends. Aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren Gäste in den Saalbau vom Gasthaus Metzger gekommen. Dabei war es manches Mal nicht einfach, alle Personen unter ihren sehr gelungenen Masken zu identifizieren. Dachte man beim ersten Hinsehen wirklich, dass Captain Jack Sparrow direkt aus der Karibik nach Wulfertshausen gesegelt war! Erst beim zweiten oder dritten Blick entpuppte sich hinter dieser großen Maskerade aus dem Haus Kopfduett Friedbergs Bürgermeister. Eine große Show haben die Choreografinnen und Choreografen der ORCC-Garde zusammengestellt. Für die Show mit dem diesjärigen Motto „Full House im Ottmaringer Rederzhausenen Carnevals Casino“ gab es großen und verdienten Applaus.zeichneten verdiente Förderer und Unterstützer des ORCC mit dem streng limitierten Orden des Clubs aus.Wieder einmal unter Beweis stellten die „Friedberger Herzoginnen“undihre unbestrittene Eignung für die Showbühnen der Welt. In einem gekonnten Sprechbeitrag persiflierten die beiden Edlen manche örtliche, regionale und weltweite Begebenheiten. Ihr weiterer Auftritt, zusammen mitundin Friedbergs einziger „Rollschuh-Gang“ brachte tosenden Applaus von den Ballgästen.„Sowas gehört ins Fernsehen, so gut ist das“, schriebin seinem Facebook-Kommentar zum Auftritt von Veronika Günther und. In ihrer Rolle als „Zwida & Wurzn“ sorgten sie mit markigen, treffenden Witzeleien über Friedbergs Leut‘ und Prominenz für nicht enden wollenden Beifall. Bereits im Vorjahr hatten die Zwei mit ihrem Lied „FDB, FDB, du bist so unbeschreiblich schee“ für den Faschingsschlager der Saison gesorgt. Mit vielen neuen Strophen über das Friedberger Zeitgeschehen war der Hit auch in diesem Jahr der Glanzpunkt der Show, die am Ende mit Standing Ovations von den Ballgästen belohnt wurde.Höhepunkt des Abends war am Ende der Auftritt der. Die Augsburger Formation hatte sich in diesem Jahr die Figuren und das Flair der „Marvel Avengers“ zum Thema gemacht und mit ausgezeicheter Kostümierun und hervorragendem Tanzprogramm zur großen Show gestaltet. Ein wahrer Abend der Superlative bewies auf‘s Neue, dass der ORCC zur festen Größe unter den regionalen Faschingsgesellschaften gewachsen ist. Auf die weiteren Faschingszeiten kann „Mit Frohsinn und Humor!“ gewartet werden.Der diesjährige Friedberger Faschingszug verzeichnete einen Rekord mit 50 teilnehmenden Wagen und Fußgruppen. Leider mussten wegen akuter Sturmwarnungen die Feierlichkeiten auf dem Marienplatz aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. „Nur“ 5000 Faschingsfreunde säumten heuer wegen des misslichen Wetters die Ludwigstraße mit den vorbei ziehenden Zugteilnehmern, Aus den Wagen regnete es Süssigkeiten für die Kleinen, die eifrig mit dem Sammeln der Leckereien beschäftigt waren.Eine bis in den März hinein dauernde Faschingssaison ist zu Ende. Nicht genug erwähnt werden kann das große Engagement des Vereins und der Einsatz seiner aktiven Helferinnen und Helfer. Ein weiter Dank soll an dieser Stelle nicht vergessen werden: Für den großen Einsatz dafür, dass am Aschermittwoch bereits alle Spuren der Faschingszugs beseitigt waren und für ihre Arbeiten am Friedberger Marienplatz gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern desein großes Dankeschön für ihren EinsatzInformationen