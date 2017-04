„Wei‘s wurschd is!“ - Ein schmackhafter Treffpunkt macht Lust auf den Wochenmarkt-Samstag

Friedberg : Marienplatz |

Aus einer Idee wird ein Erfolg. Ein feuerroter, in liebevoller Kleinarbeit zum Weißwurst-Verkaufsstand ausgebauter Piaggio-Ape wird zum Anziehungspunkt für die Kunden des Friedberger Wochenmarkt-Samstags auf dem Friedberger Marienplatz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Idee von einem Treffpunkt neben dem Einkauf für die Marktbesucher in die Wirklichkeit umsetzen können“, sagt uns die Friedbergerin. Zusammen mit ihrem Gattensteht die quirlige Ulli jeden Samstag von 09.30 bis 11.30 Uhr selbst im Verkaufsstand und bietet den Besuchern mit Weißwürsten, Brezeln und einem Getränk nach dem Markteinkauf einen zünftigen Start ins Wochenende.Bei strahlendem Sonnenschein herrschte bereits kurz nach der Eröffnung ein munteres Treiben auf dem Maienplatz. Diesorgt mit gut aufgelegter Musik für ein gemütliches Ambiente. Die Stände der Fieranten werden besucht. Im Stand derwarten frische und geräucherte Fischspezialitäten und eine vielseitige Auswahl an Käse. Beigibt‘s hochwertige Haushaltswaren aus Holz,bieten für den Cosmoscafe e.V. gelungene Friedberg-Einkaufstaschen an. Stadtratist mit einer großen Auswahl seiner gemalten Kunstwerke vertreten. Den Verkaufserlös wird Reißner dem Krankenhaus-Fördererein stiften. Von zehn kleinen Bauernhöfen aus Kreta bietenundkaltgepresstes Olivenöl und eingelegte Olivenvariationen an. Beim Stand vom Jaus Wulfertshausen wird Bio-Gemüse angeboten. Wolf achtet sehr auf die Regionalität seines Angebots. Am Obst- und Gemüsestand vonverführen Fruchtaufstriche und orientalische Früchte schnell zum Griff in den Geldbeutel.Wir entdecken unter den Marktbesuchern neben Friedbergs Ersten Bürgermeister, Bürgermeisterin, die Jugendbeauftragte des Friedberger Stadtrats,, Aichach-Friedbergs stellvertretenden Landrat. „Nach den Wintermonaten ist dieser sonnige Wochenmarkt-Samstag die beste Werbung für ein Friedberger Leben und gute Verkaufsergebnisse“, so Friedbergs MarktmeisterNach unserem Streifzug durch das Marktangebot lassen wir uns am Piaggio-Ape von Ulrike Sasse-Feile und Johannes Sasse ein paar Weißwürste mit einer zünftigen Brezen und einem kühlen Bier schmecken – allerdings erst nach einer kurzen Verzögerung. Am Stand der Weißwurst-Connection gibt es wegen dem großen Ansturm gerade keine Weißwürste. Na, dann warten wir halt - „Wei‘s Wurschd is!“Text und Bilder Franz Scherer, FSeventfotoInformationen