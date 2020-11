Sabinas Kochstudio - Husarenkipferl

Friedberg : FSeventfoto |

Die goldenen, laubgeschmückten Tage werden kürzer, die Abende in den warmen Stuben lassen uns an die Stunden denken in welchen neben den besinnlichen Zeiten auch die Sinne nach den süßen Verführern aus dem Weihnachtsbackofen erwachen. Im Kochstudio von Sabina Scherer schnurren die Maschinen und im Duft von Zimt und Karamel ist sie angekommen, die vierte Jahreszeit. Heute duften Husarenkipferl aus dem Backofen

• 250g Mehl gesiebt• 150g Butter• 100g Zucker• 1 Prise Salz• 1 ganzes Ei• 1x Vanillezucker• 1 Bioorange• ca. 100g Orangenmarmelade• ca. 100g schwarze Johannisbeerkonfitüre• etwas PuderzuckerDie Bioorange waschen, trocknen und fein abreiben. Mehl mit Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, dem Ei und dem Orangenabrieb zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig zu Rollen formen und für 30 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 160C° vorheizen.Von der Teigrolle ein etwa Haselnuss großes Stück abschneiden, zu einem Kügelchen drehen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzten. Einen Kochlöffelrücken in Puderzucker tauchen und in jede Teigkugel vorsichtig ein Loch drücken. Die Marmelade/ Konfitüre kräftig verrühren und einen kleinen Klecks davon in die Kekse füllen. Ich mache ein Blech mit Orangenmarmelade und ein Blech mit Johannisbeerkonfitüre. Die Bleche nach einander 8 – 12 Minuten backen.Die noch lauwarmen Plätzchen zusammen schieben, mit Puderzucker bestäuben und noch einmal einen kleinen Klecks Marmelade / Konfitüre auf den schon vorhandenen Punkt geben.Über Nacht trocknen lassen und dann in einer hübschen Blechdose aufbewahren.Keep on cooking!