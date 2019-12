Mit ORCC-Prinzessin Dana I. unterwegs im Friedberger Advent

Friedberg : Friedberger Advent |

Es funkelt und glitzert im vorweihnachtlichen Friedberg. Am großen Weihnachtsbaum beim Rathaus treffen wir unsere ORCC-Prinzessin Dana I. Wir begleiten die sympathische Friedbergerin beim Bummel durch den Friedberger Advent.

Dana ist unterwegs zu, dessen Angebote im Stand beim Friedberger Advent bei den Markt-Besuchern sehr beliebt sind. Robert Mahl freute sich über Danas Besuch und gerne ließ man für ein gemeinsames Foto die Gläser klingen. Die Frage um das große Geheimnis des Inhalts des viel bestellten „Amarone" konnte Dana wieder einmal nicht lüften – eine kleine Kostprobe vom heißen Rotwein gab es bei Robert Mahls Sohnim Stand zu kosten.Die Dunkelheit hat Einzug gehalten und die funkelnden Lichter an den Ständen ringsum die Pfarrkirche St. Jakob schenken der dichter werdenden Besuchermenge die passende Atmosphäre für den Friedberger Advent. Wir besuchens Ausstellung „Venedig" und vieles mehr! in der Friedberger Archivgalerie und werfen dabei einen Blick aus dem Galeriefenster hinunter auf das Treiben im Adventsmarkt. Vorbei beim Flammlachs der Familie Holzmüller treffen wir und ihre Kollegin im Losinger-Stand. In der Ludwigstraße machen wir Halt an verschiedenen Ständen und im Stand der Partnerstädte auf dem Kirchplatz freuen sich die Mitarbeiter auf Danas Besuch. In der Funkelwelt im Stand der Familiefühlt sich Dana gleich richtig zuhause.Wir verabschieden uns von Dana. Wir haben eine sympathische, ausdruckstarke Frau kennen gelernt. Wir freuen uns auf viele glanzvolle Stunden mit Prinzessin Dana I. bei den kommenden Veranstaltungen des ORCC Friedberg.