Das volkstümliche Interview mit dem Romantik Express

Wie seid ihr auf den Namen Romantik Express gekommen?



Was zeichnet in euren Augen einen guten Song aus?

Wie würdet ihr eure neue Single " Küss dein Herz " beschreiben?



Welche musikalischen Vorbilder haben euch geprägt?

Wann tritt bei euch das perfekte Heimatgefühl ein?



Auf welche Highlights dürfen sich die Fans in diesem Jahr freuen?

Uns wurde die Musik in die Wiege gelegt!Diese Devise trifft auch auf unsere heutige Formation zu.Der Romantik Express ist ein musikalisches Power Duo aus Tirol.Es freut mich sehr heute den Romantik Express zu Gast zu haben.Wir haben unsere Band im Jahre 1994 gegründet und es standen als Geschwisterpaar „Margit & Andreas“, „Duo Romantica“ und „Romantik Express“ für uns zur Auswahl.Da wir die Kraft der Gegensätze lieben, haben wir uns für „Romantik Express“ entschieden. Vergleichbar mit einem musikalischen Musikzug, der voll „abdampft“, aber neben volkstümlichen ländlichen Klängen eben auch Schlager der Extraklasse zu bieten hat. Wir geben der Langeweile niemals eine Chance.Ein guter Song sollte so viele Menschen wie möglich ansprechen. Es braucht einerseits einen guten aber auch tiefgründigen Text, der sich wie ein roter Faden durch den Song zieht, andererseits eine schöne und einfühlsame Melodie, die am besten auch Potenzial für einen „Ohrwurm“ mit sich bringt. Wenn man beim 2. Refrain schon etwas mitsingen kann, hat man schon ein wenig gewonnen. Ein trendiges und modernes Arrangement rundet alles ab.Ein Liebeslied der Extraklasse mit Hitpotenzial ;)Wir sind von Kindesbeinen an mit dem Traum mit Musik Menschen zu begeistern groß geworden.Geprägt haben uns einerseits die unglaublichen Hits der Zillertaler Schürzenjäger und auch von der erfolgreichen Schlagerband „Die Paldauer“ sind wir heute noch große Fans.Wir haben das Glück, im Herzen von Tirol das „Paradies vor der Haustür“ zuhause zu haben. Wir lieben die Berge und nutzen die Natur als pure Erholung in unserem Heimatland Tirol.Richtig daheim fühlen wir uns aber auch da, wo wir glücklich sind ;)Auf hoffentlich wieder zahlreiche LIVE Auftritte, eine tolle neue volkstümliche Singleveröffentlichung inkl. Video im Sommer sowie einen ersten Romantik Express Weihnachtssong (ebenfalls mit Video), wie immer aus der Feder von mir (Andreas Neurauter)Vielen Dank für das Interview