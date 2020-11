Schadensereignis in Bochum-Wattenscheid - Polizei sucht Zeugen zu Vorfall wo wohl noch Alles offen ist. Unfall oder was steckt dahinter?

Bochum : Unterführung A 40 |

Schadensereignis in Bochum-Wattenscheid - Polizei sucht

Zeugen ... Diese ungewöhnliche Meldung kam aus Dortmund,nicht wie üblich von der Bochumer Polizei.



Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Vor Ort sind derzeit Spezialisten des Landeskriminalamtes, die bei der Aufnahme des

Tatortes unterstützen.

Die Polizei Dortmund ist mit der weiteren

Einsatzbearbeitung beauftragt worden.



Kommentar von Volker Dau:



Was mag da passiert sein wenn sich das LKA und die Polizei Dortmund zuschalten statt der mehrere tausend "Mann" starken Polizeibehörde Bochum?

-- Während ich das schreibe sehe ich auf Lokalzeit plötzlich Bilder der beschädigten Fahrzeuge in WATTENSCHEID.--



Mal schauen was Freitag von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wird. Mein Instinkt sagte mir Polizei Dortmund wegen dortigem Staatsschutz was aber bisher dementiert wurde. Wohl noch keinerlei Erkenntnisse über Hintergründe in dieser Richtung.



Bochum, Wattenscheid (ots) - Heute, am 19. November kam es zu einemSchadensereignis an der Bahnhofstraße in Bochum Wattenscheid.Die Brücke der A 40 wurde nicht beschädigt. Der Verkehr auf der A40 fließtweiter.Derzeit ist die Bahnhofstraße im betroffenen Bereich komplett gesperrt.