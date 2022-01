Kanu-Slalom Warmwasserlehrgang U23 Al Ain, VAE, 04. – 25.02.2022

Während das DKV LK Slalom Team mit Bundestrainer Thomas Apel auf der Insel La Réunion weilt, bereitet sich das aktuelle U-23 Team Kanuslalom des DKV ab Freitag in Al-Ain / VAE (ca. 2 Stunden von Dubai und Abu-Dhabi entfernt) auf die Saison 2022 vor. Die Strecke in Al-Ain bietet mit 500 m Länge optimale Trainingsbedingungen verbunden mit angenehmen Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Die Teilnehmer freuen sich schon darauf, da es bei uns (Jahreszeit gemäß) derzeit auch ziemlich „frisch und überaus windig“ ist.Die Sportlerinnen und Sportler fliegen von München aus mit insgesamt 17 Personen (Sportler/Betreuer) und ihren Booten sowie Equipment los. Natürlich mit Corona Vorschriften wie Online Registrierung und negativen PCR Test.Aus Bayern sind diesmal die drei Augsburger Thomas Strauß/AKV, Emily Apel und Julian Lindolf/Kanu Schwaben sowie Annkatrin Plochmann /SG Victoria Nürnberg-Fürth dabei.Im Emirat Abu Dhabi dürfen zahlreiche Einrichtungen wie Einkaufszentren, Restaurants, Cafes, Fitness Studios, Museen, Freizeitparks, Kulturzentren etc. nur von vollständig Geimpften betreten werden, aber die DKV Kanutinnen und Kanuten sind dies ja sowieso alle!Der Warmwasserlehrgang in Al Ain umfasst neben dem spezifischen Training auch allgemeine Trainingseinheiten (Lauf, Spiel, Athletik).Die Kanustrecke befindet sich in Al Ain (gehört zum Emirat Abu Dhabi), an der Grenze zum Oman. Dort ist die riesige Oase „Green Mubazzarah“ mit einer Kanu - Slalomstrecke, die seit einigen Jahren von den Kanusportlern im Februar in Beschlag genommen wird. Das Ziel ist eine perfekte Vorbereitung auf die anstehende Kanuslalom Saison 2022 mit Warmwasserlehrgang für die anstehenden nationalen Qualifikationen der U 23 Nationalmannschaft im Mai.Anfang Mai wird es deshalb mit den 4 zentralen Qualifikationsrennen für die diversen Nationalmannschaften in Augsburg, Ernst für alle Sportlerinnen und Sportler. Die nationale Qualifikation der U23 findet in vier Rennen vom 06. – 08.05.2022 in Augsburg im Rahmen der nationalen Qualifikation zu den Kanuslalom Weltmeisterschaften 2022 der LK in Augsburg statt.Wir wünschen den Bundestrainern mit André Ehrenberg vor Ort viel Freude und Erfolg mit ihren Schützlingen und einen guten Warmwasserlehrgang.