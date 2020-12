UTLC-ERA: Möglichkeiten zur Verbesserung der Grenzverkehrskapazität

"Es ist notwendig, eine hohe Transportgeschwindigkeit beizubehalten und die Transitzeit zu reduzieren, um eine hohe Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten. Der Zug ist in der Lage, 1200 km pro Tag zu fahren und verliert nur an Grenzübergängen an Geschwindigkeit. Unsere wichtigsten technologischen Bemühungen konzentrieren sich auf die Reduzierung dieser Zeit. Glücklicherweise haben wir ein gutes Einvernehmen mit Partnern hergestellt, zum Beispiel mit den Kollegen aus Polen. In den 5 gemeinsamen Jahren wurde eine hervorragende Arbeit geleistet: Es wurden neue Technologien integriert, die den Transport von über 50.000 Containern pro Monat ermöglichen", betonte Alexey Grom."Im Jahr 2020 hat sich UTLC ERA auf die Technologie der doppelten Frachtabfertigung an den Grenzterminals geeinigt, was wesentlich zur Erhöhung der Verkehrskapazität an der Grenze um 30% ohne Investitionen in die Infrastruktur beigetragen hat. Wir verhandeln derzeit auch mit der Chinesischen Eisenbahn und der Kasachischen Eisenbahn über die Integration ähnlicher Technologien an der Ostgrenze der EAEU"."Es ist unmöglich, große Mengen an Lieferungen ohne die Entwicklung der Infrastruktur zu erreichen. Der Prozess sollte im gesamten eurasischen Raum umgesetzt werden. Nehmen wir zum Beispiel die Länge des Zuges. Wenn wir den Transit der Waggons von der chinesischen Spurweite auf die Spurweite 1520 durchführen, wird ein einheitlicher Zug anstelle von zwei gebildet werden. Später wird sich dieser Zug an der Grenze zu Polen wieder aufteilen. Wenn wir diese Züge nicht trennen, können wir eine Produktivitätssteigerung von 50 % erreichen. Ich verstehe, dass die Länge des Zuges in Polen nicht die gleiche sein kann wie in Russland oder Kasachstan, aber einige Änderungen hier werden die Ergebnisse verbessern, sowie die Transportkosten reduzieren."