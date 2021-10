Themenwochen Wärme – Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg beteiligt sich mit verschiedenen Angeboten im Wittelsbacher Land

klimainfo@lra-aic-fdb.de

In Zusammenarbeit mit der vhs Aichach-Friedberg zum Thema Heizen mit Holz haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Rahmen vonam 18. November ab 16 Uhr das Biomasse Heizkraftwerk Aichach (Kurs W22003-05) und am 25. November ab 14 Uhr das Biomasseheizwerk Pöttmes (Kurs W22017-01) anzuschauen. Anmeldungen für kostenlose Anlagenführungen über die VHS Aichach-Friedberg unter https://www.vhs-aichach-friedberg.de erbeten.Die Fachstelle für Klimaschutz lädt weiterhin am 18. November von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr dazu ein, digital beim Zukunftsforum in Kassel amteilzunehmen, der von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) als Partner des Modernisierungsbündnisses angeboten wird (Anmeldungen unter https://www.zufo-energie-klima.de/programm-2021/ , Veranstaltung F18).Am 22. November bieten regionale Akteure aus dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land ab 18:00 Uhr unter www.modernisierungstage.de einen kostenlosen,zum Thema Wärmeeinsparung und Wärmeerzeugung mit Vorträgen an.In Kooperation mit C.A.R.M.E.N. e. V. wird es am 23. November zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr eingeben, bei dem Spezialisten aus Straubing Fragen zum Thema Solarthermie, Heizen mit Holz und Wärmpumpen beantworten. Gerade für spezielle und größere Anlagen können hier technische und förderrechtliche Fragen gestellt werden. Zur Koordination sollten die Fragen bzw. das Themengebiet bis 19. November mit Angaben zur Telefonnummer überangemeldet werden. Die entsprechenden Spezialisten melden sich dann zu einer angegebenen Zeit bei den Bürgern.Wer sich beimam 15. November um 18:00 Uhr informieren möchte, kann sich bei der Verbraucherzentrale Bayern e.V. unter https://www.edudip.com/de/webinar/heizungserneuerung-wie-packt-mans-richtig-an/266612 anmelden.Weitere Informationen sowie den Programm-Flyer finden Sie auf www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz