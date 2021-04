Teststation in der Stadt-Info eröffnet

Somit ist ein reibungsloser Ablauf von Schnelltests, die durch das BRK, Arztpraxen und Apotheken durchgeführt werden, möglich. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich nicht anmelden, sondern können Montag bis Samstag jeweils von 08:30 - 10:30 Uhr spontan getestet werden. Bereits am ersten Samstag kamen in zwei Stunden über 60 Personen zum Testen.Somit nimmt ein weiterer Baustein zur Bekämpfung der Pandemie seinen Dienst auf. Nach Ansicht der Aichacher CSU sollen noch viele kleine Bausteine, sowohl in der Kernstadt, als auch in den Ortsteilen folgen, um einen sicheren Einkauf, Friseur- u. Gastronomiebesuch im Stadtgebiet zu gewährleisten.Weitere Testmöglichkeiten finden Sie auf der Seite des Landratamtes.Unser Zweiter Bürgermeiser Josef Dußmann lies sich bereits testen und machte sich selbst ein Bild von der gut organisierten Testmöglichkeit.