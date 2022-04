Kostenlose Beratung rund um das Thema Pflege: Neu organisierter Pflegestützpunkt informiert und unterstützt Betroffene

Die Beratungsstelle, vielen Bürgerinnen und Bürgern als Seniorenberatung bekannt, wurde nun unter der Trägerschaft der Kranken- und Pflegekassen, des Bezirks Schwaben und des Landkreises neu organisiert.Je nach Wohnort der Beratungssuchenden finden die umfassenden, neutralen und kostenlosen Beratungen in Büros in Aichach, Friedberg oder Mering statt. Bei besonderem Bedarf kann die Beratung auch zu Hause erfolgen. Notwendig ist in jedem Fall ein Beratungstermin, der unter der Telefonnummer 08251 – 87 22 33 vereinbart werden kann.