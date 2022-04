Jahreshauptversammlung VdK Ortsverband Aichach

Nach den Grußworten von Herrn Bürgermeister Habermann, der die Wichtigkeit des größten Sozialverbands hervorhob und Frau Gokorsch stand der Rückblick der Jahre 2019/2020 und 2021 auf dem Programm.Frau Neumair ging in ihrem Bericht kurz auf die Veranstaltungen der vergangenen Jahre ein, die in 2020 und 2021 sehr überschaubar waren. Sie sprach die Hoffnung aus, dass in 2022 wenigstens die Muttertag-/Vatertagsfahrt am 11. Mai nach Regensburg und die 2-Tagesfahrt nach Dresden am 27./28. Aug. 2022 stattfinden kann. Die Mitglieder haben das Jahresprogramm mit der Einladung zur Versammlung erhalten. Ansonsten sind die Veranstaltungshinweise im Internet und im Schaukasten am oberen Tor am Josefsplatz zu finden.Es folgten die Kassenberichte: 2019/2020 Frau Neumair. Den Kassenbericht 2021 hat die neue, noch komm. Kassierin Frau Petra Kragl vorgetragen. Die Kasse ergab in den Jahren jeweils einen Überschuss.Frau Neumair bedankte sich bei der gesamten Vorstandschaft für die Unterstützung.Als langjährige Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet: Frau Anna Egger und Herr Konrad Schneider. Die Vorstandschaft bedankte sich mit einem Präsent für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.Aufgrund der großen Anzahl der Jubilare (3 Jahre) findet am 28. April 2022 eine eigene Feier statt.Der letzte Punkt waren die Wahlen der neuen Vorstandschaft -sh. Foto.