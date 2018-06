Innenstadt wird zum großen Biergarten: 45. Aichacher Stadtfest am 4. und 5. August

Wenn sich die Aichacher Innenstadt in einen großen Biergarten verwandelt und zur Musikbühne wird, dann ist wieder Stadtfest – das Sommerevent für Aichach und Umgebung. Am 4. und 5. August verwöhnen rund 60 Vereine und Gastronomen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten und allerlei Getränken. Auf mehreren Bühnen gibt es am Samstag Live-Musik und Open-Air-Disco. Und am Tandlmarkt erwartet die Kleinen wieder ein buntes Kinderprogramm.

Neu ist das Konzept am Unteren Stadtplatz: Nach „Old Salt“ legt auf der dortigen Bühne DJ Heiner auf. Der Americana-Sound der Band „Old Salt“ ist eine neuartige Mischung aus Folk und Blues. Am Oberen Stadtplatz wird die Partyband „Cefix“ mit ihrem Inchenhofener Sänger Christoph Freier das Publikum zum Mittanzen und Mitsingen animieren.In der Bauerntanzgasse ist wieder das Mauerbacher Podium aufgebaut und bietet die bewährte Mischung aus Songwriter, Kleinkunst, Musikkabarett und Akkustikband. Und auch am Josefsplatz am Oberen Tor wird es die bekannte Musikmischung geben, auf der Boandlbräu-Bühne wechselt sich Blasmusik mit Rockmusik ab. Außerdem ist die Trommlergruppe Tam-Koba auf dem gesamten Festgelände unterwegs.Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, bleibt es am Schlossplatz und am Tandlmarkt bei dem dort umgesetzten Konzept: Am Schlossplatz sorgt die Disco m-eins mit eigenem Bühnenprogramm für Stimmung und am Tandlmarkt neben dem Textilgeschäft Kik baut Company Event und View Lounge wieder eine Shisha-Lounge mit über 100 Sitzplätzen und eine überdachte Tanzfläche auf, auf der drei Discjockeys die Besucher zum Tanzen bringen wollen.Auch für die Kleinen ist einiges geboten: Ab 17 Uhr findet am Tandlmarkt ein buntes Kinderprogramm mit Ballonmodellieren, Kinderschminken, Babyflug, einer Bungeetrampolin-Anlage, dem Schokozügle für Kinder und dem beliebten Wasserballbecken statt. Für die Buben und Mädchen bietet die View Lounge extra Kindergetränke an.Zusätzliche Aktionen bietet die Kreisverkehrswacht mit ihrem Fahrsimulator und die Aichacher Nachrichten mit dem Rodeo-Reiten am Oberen Stadtplatz.Und am Sonntag kann man das Stadtfest gemütlich beim Kabarettfrühshoppen am Oberen Stadtplatz ausklingen lassen. Von 10 bis 12 Uhr geben die „Wellküren“ ihr Programm „Abendlandler“ zum Besten. Es ist das 14. Programm des Volxmusik-Trios: glockenklarer bayerischer Dreigesang, der zuweilen wie die Biermösl Blosn klingt – eine Oktave höher, aber kein Gramm weniger politisch. Und auch am Oberen Tor beim Boandlbräu gibt es am Sonntag ab 10 Uhr Blasmusik zum Weißwurst-Frühschoppen.Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei!