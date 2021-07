FREIE PLÄTZE: Online-Vortrag und Spezialberatung zu Photovoltaik und Stromspeicher

In der Regel kann durch eine PV-Anlage ohne Speicher weniger als die Hälfte des erzeugten Stroms selbst verbraucht werden. Es greifen immer mehr Haushalte auf Batteriespeicher zurück und erhöhen so ihre Unabhängigkeit vom Stromnetz und von den tendenziell steigenden Strompreisen.Im Rahmen der Themenwochen Strom bietet das Landratsamt dazu am 20. Juli von 19:00 bis 20:30 Uhr einen Online-Vortrag "Kein Photovoltaik ohne Batteriespeicher" sowie am 22. Juli ab 14:00 Uhr eine Photovoltaik-Spezialberatung im Landratsamt Aichach-Friedberg an.Die Teilnahme ist jeweils kostenlos. Anmeldung ist telefonisch unter 08251 92-232 oder online www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz/tws erforderlich.