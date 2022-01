Weihnachtsgeschenk für Klinikmitarbeiter: Aichacher Arzt und Cineplex spenden Kinogutscheine an das Krankenhaus Aichach

Herr Dr. Räder, der die Spendenaktion privat initiiert und durch die KinoGruppeRusch unterstützt wird, war es ein ganz persönliches Anliegen. „Ich möchte mich als Aichacher Bürger und ehemaliger Aichacher Hausarzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses Aichach bedanken. Die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, die Verwaltung, aber auch alle anderen Beschäftigten des Hauses leisten seit nunmehr fast 2 Jahren Großartiges. Mit meinem Geschenk möchte ich Dank sagen für die fachlich, körperlich und seelisch äußerst beanspruchende Arbeit. Mir ist bewusst: Sie alle verdienen Anerkennung - nicht nur in Form eines Kino-Gutscheins. Es ist die Politik, die sich um eine angemessene Anerkennung durch konkrete Maßnahmen kümmern sollte“, so Räder.Um alle MitarbeiterInnen des Krankenhauses mit einem kleinen Geschenk bedenken zu können, wandte sich Herr Dr. Räder an das lokale Cineplex Kino. „Als ich von der schönen Idee erfuhr, war sofort klar, dass wir das Vorhaben unterstützen und die fehlende Menge an Gutscheinen selbst beisteuern würden“, so Werner Rusch über das Zusammenfinden der beiden Spender. „Man kann den Kräften in den Kliniken und allen gesundheitlichen Einrichtungen in der momentanen Zeit gar nicht genug danken. Vor allem hinsichtlich dessen, was uns eventuell noch bevorsteht, hoffen wir, dass wir den Menschen mit der Kino-Einladung eine kleine Auszeit, weg von den täglichen Herausforderungen, bescheren können.“ Text und Bild: Cineplex Aichach