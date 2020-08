Corona-Pandemie in Südafrika

Der Rotary Club Marburg unterstützt die Kinderklinik des Tygerberg Hospitals in Kapstadt

Kapstadt ist ein Epizentrum der Covid-19 Pandemie in Südafrika. Dort ist gerade Winter, die Pandemie hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Ausmaß der Infektion mit SARS-Cov-2 hat in der „Regenbogennation" mit 55 Millionen Einwohnern eine Dimension erreicht, die der von Spanien und Italien im März des Jahres 2020 in Europa um nichts nachsteht. Zeitweise wurden mehr als 10000 Neuinfektionen am Tag gezählt.Eine der größten Kliniken Südafrikas ist das Tygerberg Hospital. Es beschäftigt mehr als 4000 Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger sowie Verwaltungspersonal und versorgt als eine der zentralen Kliniken die gesamte Region des Western Cape. So auch in der Corona-Pandemie, die nicht nur viele erwachsene Patienten, Ärzte und Krankenschwestern erfasste, sondern auch 250 Kinder der Kinderklinik des Tygerberg Hospitals.Masken, Einmalkleidung und anderes Schutzmaterial waren Mangelware und schon gar nicht zum Schutz der Kinder vorhanden.In Zusammenarbeit mit Helène Visser von dem vor Ort ansässigen Rotary Club Blouberg sorgte der Rotary Club Marburg unter Federführung ihres zuständigen Vorstandsmitgliedes Prof. Dr. Bernhard Maisch für Abhilfe. Mit einer Spende von 5.000,00 €, die vom Distrikt und Rotary international aufgestockt wurde, beteiligte sich der Rotary Club Marburg als Hauptsponsor an dem internationalen Projekt, mit dem dann letztlich 43.000,00 US Dollar der Kinderklinik des Tygerberg Hospitals für die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen an Schutzmaterialien zur Verfügung gestellt wurden. So schnell – innerhalb von 14 Tagen – war noch nie eine internationale Förderung auf den Weg gebracht worden.Die dringend benötigte Schutzbekleidung wurde auch vor Ort sofort eingesetzt.