Karateverein Shotokan Karate Stade e. V. bietet Einführungskurs in Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Jugendliche und Erwachsene an

Stade : Einfeldhalle Gymnasium Athenaeum | 

Am 12.01.20 von 11.00 bis 15.00 Uhr in der Einfeldsporthalle des Gymnasium Athenaeum in der Harsefelder Str. 40, 21680 Stade.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Normale Sportkleidung und Turnschuhe reichen aus.Die ausgebildeten Gewaltschutz- und Selbstverteidigungslehrer Friederike und Carsten Zeifang vom Shotokan Karate Stade e. V. bieten diese Einführung zu einem Preis von 20,- € an. Für Vereinsmitglieder sind solche Kurse kostenlos.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte jetzt anmelden, es sind nur noch wenige Restplätze vorhanden.Weitere Informationen und Kontaktaufnahme über die Website des Karatevereins: