LG Zusam dominiert auch den Nördlinger Jedermannslauf - Doppelsieg bei den Männern mit Mario Leser und Andreas Beck sowie Erfolg bei den Frauen durch Christina Kratzer

Meitingen : Wald | Neblig trüb präsentierte sich der Rieskrater den 375 Läufern und Läuferinnen beim “Ries-Panoramalauf” in Nördlingen. Dennoch behielt vor allem das Team der LG Zusam den Durchblick und stellte mit erfreulichen Leistungen im Hauptlauf sowohl bei den Männern mit Mario Leser als auch bei den Frauen mit Christina Kratzer die Sieger.

Doppelsieg durch Mario Leser und Andreas Beck

Schon wenige Meter nach dem Start des 10,5 Kilometer langen Hauptlaufes setzte sich Mario Leser an die Spitze des Feldes, dicht gefolgt von seinem Vereinskollegen Andreas Beck. Gegenseitig puschten sich die beiden auf der anspruchsvollen Riesrunde zu persönlichen Streckenbestzeiten. Im Ziel freute sich Mario Leser nach 36:39 Minuten über seinen zweiten diesjährigen Jedermannslaufsieg. Nur drei Sekunden später machte Andreas Beck freudestrahlend den Doppelsieg für die LG Zusam perfekt. Ebenfalls bestens in Szene setzen konnten sich Thomas Eser auf Platz fünf und Wenzel Kurka als Achter. Kräftig aufs Tempo drückten auch Arslan Muminovic und Markus Wegner, die sich mittlerweile in der Spitzengruppe festgebissen haben.

Christina Kratzer bei den Frauen eine Klasse für sich

Selbst überrascht von ihrer überragenden Leistung zeigte sich Christina Kratzer, denn trotz zweiwöchigem Hochzeitsurlaub in sonnigen Gefilden demonstrierte sie bei den Frauen ihre Spitzenklasse. Mit Platz zwölf im Gesamteinlauf in ausgezeichneten 41:40 Minuten lag die 31-jährige Meitingerin über drei Minuten vor der Zweitplatzierten.Angeregte Gespräche mit Lauffreunden bei einem Becher Tee, Glühwein sowie Weihnachtsgebäck unterstrichen bei allen LG-Läufern den beliebten Jedermanncharakter dieser Laufserie.

Anna Pfäffle zeigt in Genf eine starke Leistung

Eine überaus erfreuliche Leistung vermeldete auch Anna Pfäffle, die seit zwei Jahren in der Schweiz studiert. Beim Meyrin Run in Genf über zehn Kilometer erreichte die 28-jährige Mertingerin in 42:31 Minuten den dritten Platz bei den Frauen.

Die beiden letzten Läufe fallen der Corona-Pandemie zum Opfer

0 Leider mussten wir heute zur Kenntnis nehmen, dass die beiden letzten Läufe der Donau-Rieser Jedermannslaufserie in Donauwörth und Wemding abgesagt wurden. Die Veranstalter sehen sich außer Lage die neuen Vorgaben der Politik wegen der Corona-Pandemie umzusetzen. Wieder einmal sind die Sportler die Dummen !!!Alle LG-Ergebnisse auf einen Blick:1. Mario Leser 36:39 min.; 2. Andreas Beck 36:42 min.; 5. Thomas Eser 39:13 min.; 8. Wenzel Kurka 40:43 min.;13. Arslan Muminovic 41:57 min.; 16. Markus Wegner 42:21 min.; 29. Fabian Munz 45:26 min.; 38. Rainer Simanowski 46:08 min.;; 58. Guido Hetzenegger 47:46 min.; 76. Willi Königsdorfer 50:13 min.; 84. Tobias Anton 50:36 min.; 91. Nils Baake 51:04 min.; 166. Helmut Jindra 58:30 min.; 173. Tobias Steige 59:37 min.; 238. Franz Steichele 70:41 min.;