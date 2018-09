Grundschule Immensen startet ab dem Schuljahr 2019/2020 in den offenen Ganztag

einstimmiger Beschluss des Schulvorstandes der Grundschule Immensen wird umgesetzt Elterninitiative des Vereins „Gemeinsam für Immensen“ freut sich über den Schritt und wird den Prozess weiter unterstützen

„Dieser Antrag ermöglicht den Schritt, sich dann als offene Ganztagsgrundschule zum nächsten Schuljahr am „Lehrter Nachmittagsmodell“, kurz „LeNa“ zu beteiligen“, erklärt Michael Clement, Mitglied im Schulausschusses und Vorsitzender des Vereines „Gemeinsam für Immensen e.V.“.Das Modell „LeNa“ wird aktuell bereits an drei Grundschulen in Lehrte umgesetzt. Die bisherigen Erfahrungen an den drei Pilotschulen werden immer wieder gesammelt und mit der Stadtverwaltung evaluiert. Ziel der Stadt war es nach und nach weitere Grundschulen zum Schritt der Teilnahme zu motivieren. Dieser Schritt wird nun in Immensen gegangen.Im Nachtragshaushalt der Stadtverwaltung sind bereits mehrere Positionen vorgesehen und in der Schulausschusssitzung vorgestellt worden, die den Start in den offenen Ganztagsbetrieb ermöglichen.Neben „Investition für Baumaßnahmen und ein Raumprogramm“ werden zum Beispiel weitere Haushaltmittel für einen Mensabetrieb und eine Anschubfinanzierung in Immensen vorgesehen.„Wir befinden uns mit der Verwaltung aktuell in einem guten Austausch“, erklärt Schulleiterin Birgit Rieger. „Frau Beyer hat an zwei unserer letzten Schulvorstandssitzung teilgenommen und uns zum aktuellen Stand informiert und ein gemeinsam mit uns erarbeitetes Raum- und Bauplanungskonzept erarbeitet, sowie eine Zeitschiene der weiteren Maßnahmen und Schritte abgestimmt.“, so Rieger weiter.Schulleitung und Schulvorstand wollen den guten Austausch mit der Verwaltung weiter aufrechterhalten und so den Start möglichst reibungslos gestalten.Auch mit der Schule aus dem Nachbardorf Arpke steht man inzwischen im Austausch: „Die Schule im Hainhoop ist bereits zum Schuljahr 2018/2019 in den offenen Ganztagesbetrieb gestartet“ berichtet Hendrik Alberts, der als Mitglied im Schulvorstand und als Teilnehmer der Elterninitiative den Prozess in Immensen mit angeschoben hat. „Von den Arpker Erfahrungen wollen und können wir nun profitieren“, erklärt Alberts weiter.Der Verein „Gemeinsam für Immensen e.V.“ hat 2017 aus der Elterninitiativer heraus einen Arbeitskreis gegründet, der sich nun vor allem damit beschäftigt, Angebote und Ideen dafür zu sammeln, wie das Modell „LeNa“ inhaltlich mit Leben gefüllt werden kann.Jan Lange als Teilnehmer des Arbeitskreises ist stolz auf das bisher Erreichte: „Wenn man zurückschaut und sieht, wo wir im Februar 2017 gestartet sind und heute stehen ist das schon ein toller Erfolg!“.Sich ausruhen und zurücklehnen möchte die Initiative sich nun aber nicht. „Wir stehen weiter im Austausch mit der Schule und Schulleitung und sind froh, dass sich Birgit Rieger an den gemeinsamen Treffen beteiligt“, erklären Lange, Clement und Alberts.Inzwischen konnten erste Angebote für AGs im Nachmittagsbereich gewonnen werden.„Wir wollen die Angebotspalette für AG Angebote möglichst breit und bunt gestalten um den Kindern eine schöne Auswahl anbieten zu können“ erklärt Hendrik Alberts.„Toll wäre es, wenn es uns gelingen würde dazu Angebote aus dem Dorf heraus zu gewinnen und zu gestalten, so könnten wir unsere Schule im Dorf weiter mit Leben füllen und zum Beispiel mit naturnahen Angeboten verknüpfen.“ ergänzt Jan Lange.Profitieren könnte man hier u. a. vom neu gestalteten Schulgarten, den Eltern einer Schulklasse in Eigeninitiative mit der Grundschule und durch Förderung des schuleigenen Fördervereins umgestaltet und so ein grünes Klassenzimmer geschaffen haben.Wer sich an dem weiteren Prozess beteiligen möchte, Ideen und Anregungen für AG Angebote hat, der kann sich per E- Mail unter „elternini@gemeinsam-für-immensen.de“ oder über 0179 5300722 telefonisch an uns wenden“, erklärt Hendrik Alberts.„Alle weiteren Informationen zum bisherigen Weg und dennächsten Schritten findet man im Internet über dieHomepage „www.gemeinsam-für- immensen.de/index.php/elterninitiative“ fügt Michael Clement hinzu.Immensen, 27.9.2018Hendrik Albertsmobil: 0179 5300722