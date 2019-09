Herbsttour des Caravan Club Mittelweser e.V. im ADAC nach Bruck am Großglockner

Für den nächsten Tag war dann Salzburg vorgesehen. Mit dem Zug durch das Salzachtal ging die Fahrt in die drittgrößte Stadt Österreichs. Am Bahnhof wurden wir von der Stadtführerin abgeholt, die uns dann die nächsten Stunden durch Salzburg begleitete. Vom Bahnhof ging es erstmal mit den Oberleitungsbus zum Mirabell Garten und von dort zu Fuß in die Altstadt vorbei an Mozarts Geburtshaus, den Festspielhäusern, dem Dom und zurück durch die belebten Gassen. Vor der Rückfahrt war noch Zeit für eine Mahlzeit in einem der schönen Biergärten.Der nächste Tag war ohne Programm und wurde unterschiedlich genutzt. Die einen gingen Wandern, andere genossen einfach das schöne Wetter oder schauten sich die vielen Traktoren an. In Bruck fand an diesem Wochenende die Weltmeisterschaft für historische Traktoren statt. Ab Abend traf man sich dann in gemütlicher Runde, um gemeinsam den Geburtstag eines der Teilnehmer zu feiern.Am Sonntag, nach dem Frühstück bestiegen wir bei strahlendem Sonnenschein die Räder um einmal um den Zeller See zu fahren. Natürlich wurde wieder eine ausgiebige Pause eingelegt, um sich für die Rückfahrt zu stärken.Der folgende Tag war der Technik und der Natur gewidmet. Wir fuhren mit den Autos nach Kaprun, um uns am Fuße der Stauseen die Technik der Wasserkraftwerke erklären zu lassen. Von hier aus ging es dann weiter, erst mit dem Bus, dann mit einem Schrägaufzug und von dort wieder mit dem Bus bis zur Stausee Moserboden auf eine Höhe von 2036 m. Den Abschluss der Führung bildete ein Gang durch die Staumauer. Wieder am Tageslicht angekommen, konnte das herrliche Wetter genutzt werden, um sich in der Hochgebirgslandschaft umzusehen bevor es wieder zurück zum Campingplatz ging.Ein absoluter Höhepunkt war dann die Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße. Die Passstraße mit einer Länge von 46 Km und ihren 36 Kehren führt entweder nach Kärnten hinunter oder zum Gletscher des Großglockners zur Franz-Josefs-Höhe. Wir hatten Glück, das Wetter war Prima und an jedem Haltepunkt konnte die Bergwelt bewundert werden.Am Mittwoch war wieder Bahnfahren angesagt. Diesmal aber mit dem Historischen Dampfzug der Pinzgauer Lokalbahn mit maximal 40 KMH nach Krimml zu den Wasserfällen. Hier angekommen mussten dann einige Höhenmeter bewältigt werden, um die Wasserfälle in ihrer ganzen Pracht bewundern zu können. Zurück nahmen wir dann den normalen Zug, der um einiges schneller war als der Dampfzug.Da der Spaß auf der Tour auch nicht zu kurz kommen sollte veranstalteten wir ein „Jux Golf-Turnier“ auf der Anlage am Campingplatz. Am Abend wurde dann nach der Siegerehrung der Grill angeheizt und bei Steaks und Bratwurst plauderten die Teilnehmer noch eine ganze Weile.Die Tour endete traditionell mit einem gemeinsamen Frühstück damit sich alle wohl gestärkt auf die Heimreise machen konnten. Nicht ohne sich für den Saisonabschluss in Lüneburg zu verabreden, zu dem Gäste wie immer herzlich willkommen sind. Weitere Informationen und das Tourenprogramm für 2019/2020 des Caravan Clubs Mittelweser e.V. findet Sie unter www.cc-mittelweser.deR. Grießbach