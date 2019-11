Die Kampfkunstschmiede goes green – 3,6 Tonnen CO2 pro Jahr gespart.

Langenhagen : Die Kampfkunstschmiede |

Es hat doch länger gedauert als gedacht, aber das Training geht wieder uneingeschränkt weiter und wir sparen Energie und vor allem CO2.

Beleuchtung

Heizung und Dämmung

Wir freuen uns unserer Erde in Summe circa 3,6 Tonne CO2 jährlich zu ersparen.

In Eigenregie und mit tatkräftiger Unterstützung unserer Mitglieder, finanzieller Unterstützung von unserer Vermieterinund fachlicher Unterstützung von der Hannoversche Zimmerei haben wir unsere größten Energiefresser beseitigt.Angefangen hat es mit ein paar losen Deckenplatten und einen erschreckend hohen Verbrauch an Gas und Strom.Alles im Allen haben wir gearbeitet an thermischer und akustischer Dämmung der Decke, sowie an energiesparendem Licht und einer effizienten Heizungsanlage intelligenter Regelung auf die Hallentemperatur.Ein paar Zahlen dazu:Es wurden 18 Leuchten mit 4 Leuchtstofflampen je 20W Leuchtstoffröhre mit einer Gesamtleistung von 1440W ersetzt durch moderne Flächen-LED-Leuchten mit der Anzahl von14 Stück je 40W. Das entspricht einer Gesamtleistung von nur 560W. Dadurch ergibt sich eine Einsparung von 880W. Bezogen auf ein Jahr mit 5h pro Tag und 5Tage pro Woche mit 50 Wochen Betrieb im Jahr und einer Differenz von 0,88kW, werden pro Jahr 1100kWh eingespart. Mit einem Footprint von 0,53 kg CO2/kW für Strom gerechnet, ergibt das eine Einsparung von 583kg CO2 pro Jahr.Nüchtern betrachtet ist das über ½ Tonne, aber nicht richtig viel.Die Einsparung der Energie lässt sich schwerer in Zahlen fassen. Der aktuelle Verbrauch liegt bei 33000kWh Gas pro Jahr.Mit den ergriffenen Maßnahmen erwarten wir eine Verringerung von - 10% Brennwertheizung, -20% zeitgesteuerte Regelung der Hallentemperatur, - 20% neue Tür und Dämmung der Decke.Wenn die Annahmen stimmen, sollte sich ein neuer Verbrauch von „nur‘“ 19000kWh Gasverbrauch einstellen. So ergibt sich eine Differenz von 14000kWh. Mit einem Footprint von 0,22kg/KWh für Erdgas ergibt sich eine Einsparung von 3080kg CO2.Die einzigen, die sich nicht freuen, sind die Energieversorger.Wir werden auch in Zukunft daran arbeiten das Trainingsklima angenehmer und energiesparender zu gestalten.In Zukunft werden wir uns die Fenster und die Dämmung der Wände widmen, dafür müssen wir erstmal Energie und Geld sparen.Kritische Stimmen sagen bestimmt zurecht, dass das ganze angeschaffte Material auch CO2 produziert hat. Das stimmt, jedoch waren für das Erneuerte wirklich die Zeit gekommen, sodass es seine Funktion nicht mehr erfüllen konnte und es musste einfach ersetzt werden.