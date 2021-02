Kürbisauflauf mit Blattspinat

Hokkaido-Kürbis ist fester Bestandteil unseres Speiseplans. Mal wird er als Suppe zubereitet, mal als Curry oder Quiche. Jetzt haben wir den orangefarbenen Kürbis mit Blattspinat und Kartoffeln kombiniert, mit Chilliflocken und Ras el Hanout abgeschmeckt und im Ofen mit würzigem Käse überbacken. Das Ergebnis war so lecker, dass der komplette Auflauf ruckzuck verputzt war.





Guten Appetit!





Tipp:

6 mittelgroße Kartoffeln (festkochend)1 Hokkaido2 rote Zwiebeln200 g Blattspinat (TK)1 Becher Sahne150 g geriebener Käse (z.B. Gouda)SalzPfefferRas el HanoutChilliflockenSonnenblumenölKartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden. Kürbis waschen, halbieren, die Kerne und das faserige Fruchtfleisch entfernen. Den Kürbis ebenfalls würfeln und zusammen mit den Kartoffeln in etwas Öl anbraten. Zwiebeln schälen, halbieren, in Ringe schneiden und mit in den Topf geben. Blattspinat zum Gemüse geben und bei mittlerer Temperatur für ca. 5 Minuten garen. Mit Sahne aufgießen und den Gewürzen abschmecken. Alles in eine große Auflaufform füllen und Käse darüber reiben. Bei 180°C in den vorgeheizten Backofen schieben und servieren, wenn der Käse goldgelb geschmolzen ist.Wer den Kürbisauflauf vegan genießen möchte, ersetzt die Sahne durch Kochcreme auf Soja-Basis und den Käse durch veganen Reibegenuss.