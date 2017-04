Das MGH Langenhagen feierte die Neueröffnung des Secondhand-Shops

Am 8. April waren interessierte Langenhagener eingeladen, bei einem Gläschen Sekt an der Neueröffnung des Secondhandshops im Mehrgenerationenhaus (MGH) teilzunehmen.

In der gemütlichen Atmosphäre des MGH schauten sich viele Besucherinnen im frisch renovierten neugestalteten Shop ausgiebig um, probierten diverse Kleidungsstücke aus der in allen Größen geschmackvoll präsentierten Auswahl an oder stöberten zwischen schönem Modeschmuck, Taschen, Schuhen und Tüchern. Manche brachten auch gleich Ware für den Verkauf mit. Der einzige männliche Gast interessierte sich für die Herrenmode, die jetzt neu im Sortiment ist.Zum Shop gehört selbstverständlich auch eine Umkleideecke mit Spiegel. Hierfür hat die Künstlerineine großformatige Collage gestiftet.Der Shop ist jeden Tag während der Bürozeiten geöffnet.undsind die Ansprechpartnerinnen und freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.Jeden Donnerstag 8.30-13.00 Uhr,jeden 2. Samstag im Monat 10.00-12.00 Uhr