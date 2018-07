Das "Offene Klavier" in Langenhagen

, das für jedermann zugänglich ist, ist wohl zur Zeit noch einmalig…... und das verdanken wir der Initiative "Offene Gesellschaft".Bei der Eröffnungsfeier am 31. Mai 2018, bei schönstem Wetter und einer großen Zuschauerzahl, weihte Matthias Brodowy, deutscher Kabarettist, Sänger und Pianist, das Klavier ein … Wir waren dabei.Seitdem wird das Klavier reichlich von Groß und Klein genutzt und jedes Mal, wenn wir dort vorbeikommen, zuckt es meinem Mann (leidenschaftlicher Jazz-Pianist) in den Fingern und auch er setzt sich für ein paar Melodien ans Klavier... :)Bis September steht das Street-Piano auf dem Marktplatz am CCL. Während der Wintermonate soll es voraussichtlich im CCL stehen, um auch dort den einen oder anderen zum Spielen zu motivieren.