U15 des EV Königsbrunn empfängt zuhause den ESC Kempten

Pinguine gegen Sharks hieß es im zweiten von insgesamt drei Spielen, das die U15 des EV Königsbrunn um Trainerin Manuela Bischof in dieser Woche zu bestreiten hatte.Deutlich wacher als bei der 5:1 Auswärtsniederlage am Donnerstag gegen den TSV Peißenberg, kamen die Hausherren aus der Kabine, doch die erste Strafzeit der insgesamt sehr disziplinlosen und von vielen Sticheleien geprägten Partie nutzten die Gäste direkt zum 0:1. Trotz des relativ frühen Rückstandes zeigte sich die Heimmannschaft weiter motiviert und bemühte sich um den Ausgleich. Doch die Kemptener zeigten sich hellwach, erkannten blitzschnell die Möglichkeiten, die sich ihnen boten und kamen so immer wieder zu gefährlichen Kontern, was schließlich mit dem 0:2 belohnt wurde.Den Start ins Mitteldrittel verschliefen die Hausherren ein wenig, denn nach wenigen Sekunden zappelte der Puck erneut im Pinguin-Gehäuse. Trotzdem zeigten sich die Gastgeber weiter kämpferisch und so entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier, was auf beiden Seiten immer wieder zu Tormöglichkeiten und Strafzeiten führte. Etwas mehr als die Hälfte war gespielt, als es erneut die Sharks waren, die sich in die Torjägerliste eintrugen. Aber wie bereits in den Vorbereitungs- und ersten Punktrundespielen zeigten die Brunnenstädter, dass sie eines nicht kennen: Aufgeben!Dieser Kampfgeist wurde in einem der vielen Überzahlspiele mit dem 4:1 Anschlusstreffer kurz vor dem Ende des Mittelabschnittes belohnt.Angetrieben durch diesen Erfolg feuerten die Pinguine im letzten Drittel beinahe im Sekundentakt auf das gegnerische Tor, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. Stattdessen jubelten erneut die Gäste, die einen Fehler in der Abwehr nutzten, um den 1:5 Endstand herzustellen.Die nächste Partie gegen den AEV II findet am Sonntag, den 6. Oktober um 16:45 in der Hydro-Tech Arena statt.Strafzeiten: EV Königsbrunn 20 (+ 2 Disziplinarstrafen) – ESV Kempten 22 (+ 1 Disziplinarstrafe)