Eishockey: Derbysieg nach Eishockey-Thriller für die U13 Pinguine

Erster Punktspielsieg in der neuen Landesliga-Saison gegen den „großen Nachbarn aus Augsburg“ - 8:7 nach Penalties

„Ganz großes Kino“ erlebten die Zuschauer beim Landesliga-Punktspiel der U13 des EV Königsbrunn gegen den Augsburger EV II. Während die Pinguine mit einer gewissen Ehrfurcht an das Spiel herangingen, schlossen die Augsburger Spieler-Eltern auf der Tribüne Wetten ab, wie hoch man Königsbrunn schlagen würde. Viele Fuggerstädter setzten auf einen zweistelligen Sieg gegen die Brunnenstädter. Und in der Tat lag bereits nach 53 Sekunden der Puck erstmals im Pinguine Tor. Abwehr und Torhüterin der Gastgeber waren wohl noch nicht richtig wach. Doch anscheinend war dieser frühe Weckruf notwendig. Nun waren alle Mannschaftsteile der Pinguine hellwach und zeigten fortan 100% Konzentration, Leidenschaft und Biss. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit klarem Zug zum Tor. In der 19. Minute konnten die Pinguine sich belohnen und zum 1:1 ausgleichen, doch keine zehn Sekunden später der Gegenschlag, so ging es mit 1:2 aus Sicht der Königsbrunner in die 1. Drittelpause.

Den besseren Start in das 2. Drittel erwischte erneut Augsburg

und konnte bis zur 26. Minute auf 4:1 erhöhen. Das Wett-Barometer der Augsburger Spieler-Eltern auf einen zweistelligen Sieg zeigte zu dem Zeitpunkt steil nach oben. Doch sie hatten die Rechnung nicht mit der Moral und Disziplin der Pinguine gemacht. Nach einer schönen Kombination konnte der Königsbrunner Kapitän zum 2:4 verkürzen. In der 30. Minute dann aber das 2:5. 16 Sekunden später schlug die Stunde des hochspielenden U11 Pinguine Torjägers. Trickreich verkürzte er zum 3:5 und keine 60 Sekunden später ließ der das 4:5 folgen. Die Pinguine blieben dran. Ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber wenig später das 4:6 hinnehmen mussten. Mit diesem Spielstand ging es in die 2. Drittelpause.

Bestens eingestellt vom Trainerteam Manuela Bischof und Fabio Carciola

kam das junge Königsbrunner Team zurück aus der Kabine und ging weiter mit hohem Tempo, Spielintelligenz und Disziplin ans Werk. Besonders beachtlich, wenn man bedenkt, dass das U13 Team mit fünf Hochspielern der jüngeren Jahrgänge aus dem U11 Team bestückt war. In der 44. Minute konnte ein Konter zum 5:6 abgeschlossen werden, bevor Augsburg in der 46. Minute den 2-Tore-Abstand wiederherstellen konnte, 5:7. Doch Königsbrunn gab nicht auf, suchte weiter das gegnerische Tor, ohne die Abwehr zu vernachlässigen. In der 50. Minute schließlich ein wunderschöner Torabschluss in das kurze Torhüter-Eck zum 6:7. Königsbrunn blieb am Drücker und wurde belohnt, eine schöne Kombination der ersten Sturmreihe führte in der 56. Minute zum inzwischen verdienten Ausgleich. Auf den Zuschauerrängen hatte inzwischen niemand mehr Zeit um Wetten anzupassen, das Spiel auf dem Eis war heiß und strebte dem Höhepunkt zu. Das Blatt schien sich gegen die Pinguine zu wenden: In der 57. und 58. Minute mussten sie nach zwei Strafen in doppelter Unterzahl agieren. Was die Spieler in dieser Situation nochmals an Energie und Gegenpressing auf das Eis zauberten war sicher mit spielentscheidend. Königsbrunn überstand auch diese Herausforderung bravourös und auch die letzten zwei Minuten konnte man ohne weiteres Gegentor gestalten. 7:7 nach regulärer Spielzeit. Ein Punkt für beide Teams. Das Penaltyschießen musste entscheiden, welche Mannschaft den Zusatzpunkt verdienen würde. Alle vorher abgegebenen Wetten waren dahin.

Dem folgenden Penaltyschießen fielen sicherlich manch‘ Fingernägel bei den Zuschauern zum Opfer.

Königsbrunn musste beginnen, gehalten. Augsburg, gehalten. Königsbrunn, gehalten, Augsburg, gehalten. Auch die dritten Schüsse wurden von den Torhüter gehalten oder waren zu unplatziert. Somit stand je ein weiterer Penalty auf dem Programm. Die Schüsse vier, fünf, sechs und sieben… Ein Thriller, keinen Zuschauer hielt es mehr auf seinem Sitz. Schließlich der achte Anlauf der Königsbrunner… ein satter Schuss, oben rechts ins Torecke – Jubel bei Königsbrunn. Doch nun war nochmals Augsburg an der Reihe – aber erneut glänzend gehalten von der Pinguine Torhüterin… 8:7 Sieg nach Penalties!Grenzenloser Jubel der Gastgeber entlud sich in einer Spielertraube und durch die Luft fliegende Handschuhe, Schläger und Helme. Einen zwischendurch kaum noch für möglich gehaltenen Sieg hatte das bewundernswerte Team der Pinguine mit viel Leidenschaft, Disziplin, Einsatz und Teamplay erkämpft. Die ersten zwei Landesliga-Punkte und Selbstvertrauen für die neue Saison waren der Lohn.

Ein Dank geht auch an das Team aus Augsburg mit ihrem sympathischen Trainerteam, die ein so spannendes Spiel erst ermöglichten.

Die Saison ist noch lang, Augsburg wird seinen Weg erfolgreich gehen und kann auf einen breiten Spielerstamm zurückgreifen. Aber nach diesem Spieltag wissen die Königsbrunner Kids was mit Einsatz und Teamgeist möglich ist, entgegen aller generischer Wetten. Und den heutigen „Saisonhöhepunkt“ kann ihnen keiner mehr nehmen.