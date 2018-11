Deutliche Niederlage der U13 gegen starke Peitinger

Die Gastgeber zeigten sich nach dem 0:2 weiter unbeeindruckt und kreierten Chancen, die allerdings nicht mit einem Treffer belohnt wurden. Selbst nach dem 0:3 in der 15. Spielminute kämpfte der Pinguin-Nachwuchs unter der Leitung von Trainerin Manuela Bischof weiter. Doch Peiting spielte seine Stärken eiskalt aus und erhöhte in der 18. Minute auf 0:4 und nur zweiunddreißig Sekunden später auf den Zwischenstand von 0:5, mit dem man in die erste Pause ging.Den Start in den zweiten Abschnitt verschliefen die Pinguine. Trotz der Strafe gegen die Gäste, die kurz vor dem Ablauf des 1. Drittels ausgesprochen worden war, erhöhten die Peitinger in der 21. Spielminute mit einem Shorthander auf 0:6.Offenbar war das der Weckruf, den die Akteure gebraucht hatten, um ins Drittel zu starten, denn nur knapp eine Minute später durften die Gastgeber jubeln, die einen Konter geschickt nutzten und den Schlussmann der Gastmannschaft überwanden.Einen Penalty in der 24. Spielminute vereitelte die Torhüterin der Pinguine, doch nur eine Minute später, stellte der gut eingespielte Sturm der Gäste den alten Abstand von 6 Toren wieder her. Die darauffolgende Unterzahl überstanden die Brunnenstädter unbeschadet und erspielten sich sogar eine hochkarätige Torchance, doch der Puck wollte einfach nicht über die Linie rutschen. Bis zum Ende des Mittelabschnittes erhöhten die Gäste mit Treffern in der 37. und der 39. Spielminute auf 1:9.Auch den letzten Spielabschnitt begannen die Pinguine in Überzahl, in der sie sich zwar offensiv bemühten und zu Chancen kamen, doch den Peitingern gelang erneut ein Shorthander, der das zwischenzeitliche 1:10 markierte. Mit neun Toren Rückstand fiel es den Pinguinen, die heute sogar mit fünf Feldspielern aus dem U11 Kader aufliefen, immer schwerer offensiv in Erscheinung zu treten und auch die Defensive tat sich mit den angriffsstarken Gästen zunehmend schwerer. Die Konsequenz daraus waren zwei Treffer in der 46. und der 47. Spielminute.Ein kurzes Aufbäumen der Gastgeber erfolgte, bis man in der 52. Spielminute das 1:13 hinnehmen musste. Peiting spielte sich beinahe schon in einen Torrausch, in dem die Pinguine nur noch verteidigten. Dennoch gelangen den Gästen noch drei weitere Tore (55., 56. und 57. Spielminute), bis die Begegnung bei einem Stand von 1:16 beendet wurde.Die nächste Partie findet am 11.11.2018 in Pfronten statt.(Bilder: Peter Thomas)