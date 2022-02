Bayerische Meister 2022 beim TSC dancepoint Königsbrunn - Jungendpaar ertanzt sich Gold- und Silbermedaille

"Let's dance" hieß es am letzten Wochenende für das frischgebackene Jugendpaar Sarah und Mark des TSC dancepoint und es konnte sich freuen über sein erfolgreiches Turnier-Debüt in Bad Aibling bei Rosenheim.

Am Sonntag, den 06.02.2022 fanden die Bayerischen Meisterschaften U18 Latein statt, die vom Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. organisiert wurden.Bei diesem Wettbewerb wurden u.a. die Tänze Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive von den teilnehmenden Kinder-, Junioren- und Jugendpaaren dargeboten und von mehreren Wertungsrichtern beurteilt.Sarah Othman und Mark Tsarenko konnten bei ihrem allerersten Turnier von der D-Klasse bis zur B-Klasse durchstarten. Neben den Aufstiegen in die C- und B-Klasse durften die beiden zwei Titel mit nach Hause nehmen: Bayerische Landesmeister Jugend D Latein und Bayerische Vizemeister Jugend C Latein! Sie sind überglücklich über ihre Erfolge und freuen sich schon auf die kommenden gemeinsamen Turniere.