Gelder: Hannover zu langsam? Und Langenhagen?

Die Lkw-Hersteller haben jahrelang die Preise abgesprochen: So haben die Kommunen (und damit deren Steuerzahler) zu viel Geld für kommunale Lkw wie Müllabfuhr, Feuerwehr etc.In der Konkretisierung und der Geschwindigkeit der Geld-Rückforderung dieser zu viel bezahlten Summen gibt es allerdings deutliche Unterschiede:- Göttingen hat geklagt und bereits ein Urteil von dem Landgericht erreicht,- während Hannover immer noch in dem Stadium ist, dass "die Stadt eine Klage erwägt", eine Klage der Stadt Hannover liegt also noch nicht einmal vor Gericht vor.Da hat die Stadt Göttingen also - mit dem erteilten Urteil - schon deutlich mehr erreicht als Hannover: Vielleicht ist dieser Unterschied ein Indiz dafür, dass man sich auch in Hannover mehr um die kommunalen Gelder, also die Gelder der Steuerzahler, kümmern sollte: Auch in Hannover gibt es nichts zu verschenken.Wie weit ist eigentlich Langenhagen mit einer Geldrückforderung?