Ein besonderes Erlebnis ganz anderer sportlicher Art konnte ich Anfang Juli dieses Jahres kennen lernen. Anlass war ein Erlebnisgutschein, der mir freundlicherweise geschenkt wurde, mit der Möglichkeit, das Bogenschießen auszuprobieren.Manchmal befinden sich derartige interessante Möglichkeiten und Begebenheiten in der näheren Umgebung, so auch in diesem Fall: Die Anfahrt aus Hannover-Döhren zum „Archers-Hill“ per Auto betrug ca. 30 Minuten.Der Archers-Hill ist ein Bogensport-Park für alle traditionellen Bogensportler auf der Bantorfer Höhe in Barsinghausen. Hier werden Kurse, Turniere und Trainingseinheiten abgehalten.Die Terminvereinbarung erfolgte problemlos, die Beschreibung der Anfahrt zum sehr schön gelegenen, hügeligen Zielort war präzise, und mit mir waren, neben dem Ansprechpartner und Verantwortlichen Rolf Kriesche, insgesamt fünf Interessentinnen und Interessenten vor Ort, um sich auf das kleine sportliche Abenteuer bei herrlichem Wetter einzulassen.Mit Pfeil und Bogen ausgestattet gab es zu Beginn einige fachkundige Erläuterungen und Hinweise zur Handhabung. Dann ging es auf den Parcours, der verschiedene Ziele und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufwies, und sowohl das Interesse der „Neulinge“ weckte als auch deren Können anspornte - ein wenig wie auf den Spuren von Robin Hood. Mancher Treffer glückte schon recht gut und fand sein Ziel, führte somit zu kleinen Erfolgserlebnissen.Die vorgesehenen zwei Stunden für dieses Erlebnis vergingen wie im Fluge, und es hat viel Spaß bereitet, sich auf etwas Neues einzulassen – eine sehr schöne Erfahrung! Sehr zu empfehlen, insbesondere auch als Freizeitbeschäftigung für die Ferien- und Urlaubszeit.